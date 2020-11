Jehovan todistajat käynnistävät maailmanlaajuisen kampanjan, joka näkyy myös Ylöjärvellä

Jehovan todistajat osallistuvat marraskuussa kaikkialla maailmassa kampanjaan, jossa levitetään Vartiotorni-lehden erikoisnumeroa.

Erikoisnumeron teema on Mikä on Jumalan valtakunta? Lehteä levitetään kansalaisille, yrityksiin sekä kuntien ja valtion viranomaisille. Kampanja on käynnissä myös Ylöjärvellä.

Jehovan todistajien mukaan kampanjan yhteydessä huomioidaan koronaviruspandemiaan liittyvät terveysviranomaisten ohjeet, ja lehteä voidaan jakaa myös sähköisenä versiona. Ylöjärven kaupunginvaltuuston jäsenille lehti toimitetaan tulevien viikkojen

aikana.

Lehti on saatavilla sähköisessä muodossa yli 360 kielellä Jehovan todistajien virallisella verkkosivustolla osoitteessa jw.org.

Lehden lataaminen on maksutonta.