Ylöjärvellä on varmistettu yli 40 koronatartuntaa – Kahdessa viikossa tartuntoja yli kymmenen

Ylöjärven koronaluku on noussut 41 tautitapaukseen. Vielä kaksi viikkoa sitten (14.10) luku oli THL:n tautirekisterin mukaan 30.

Ylöjärven koronaluku jatkaa nousuaan kiihtyvästi. Viimeisen kahden viikon aikana kaupungissa on todettu yhteensä 11 uutta koronatapausta.

Tiistaina 27.10. THL:n tautirekisterin mukaan Ylöjärvellä oli todettu 37 koronatapausta, joista viimeisin oli todettu viime viikonlopun aikana.

Tänään keskiviikkona 28.10. kaupungin koronaluku on noussut jo 41:een. Ylöjärvellä on varmistettu koronatartuntoja eniten heti Tampereen jälkeen. Esimerkiksi Nokialla on varmistettu (28.10. mennessä) yhteensä 38 koronatapausta, Pirkkalassa 29, Lempäälässä 21 ja Kangasalla 29.

Ylöjärven kaupungin tartuntatautivastuulääkäri, ylilääkäri Teija Lahti kertoi aiemmin tällä viikolla Ylöjärven Uutisille, että Ylöjärven syksyn uudet koronatapaukset ovat olleet yksittäisiä.

– Muistuttaisin ihmisiä etäisyyksien pitämisestä, käsien pesemisestä ja maskien käytöstä – ne ovat nyt olennaisia asioita, jotta saamme tartunnat pysymään kurissa, hän huomautti.

Lue myös: Kultakylän päiväkoti laitettiin uudelleen kiinni koronan vuoksi