Liikenneturva muistuttaa autoilijoita ennakoimaan ja seuraamaan säätiedotteita, ettei talvi pääse yllättämään. Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa siitä, että autossa on talviolosuhteissa talvirenkaat.

Uuden tieliikennelain myötä talvirenkaiden pakollinen käyttöaika piteni kuukaudella sekä syksyllä että keväällä. Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää. Kesärenkaita saa tänä aikana käyttää vain, jos tieolosuhteet ovat kaikin puolin kesärenkaille soveltuvat.

– Vaikka talvirenkaita ei uuden lain myötä tarvitse vaihtaa pelkästään kalenterin perusteella, tulee auton käyttäjän ennakoida, että talvi ei pääse yllättämään. Autossa on oltava talvirenkaat talvikelissä kalenterista riippumatta, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen painottaa.

Jos oman auton alla on kesärenkaat ja sää on aamulla talvinen, tulee talvirenkaat vaihtaa alle, turvautua etätöihin tai julkiseen liikenteeseen.

Nastat vai kitkat?

Talvirenkaat voivat olla nasta- tai kitkarenkaita. Renkaiden kulutuspinnan pääurien syvyys on oltava vähintään 3,0 millimetriä. Liikenneturva suosittaa varmistamaan renkaiden vaihdon yhteydessä, että renkaiden urasyvyys on reilusti kolmea millimetriä korkeampi, etteivät renkaat ole hetken päästä laittomat.

Lumisella ja sohjoisella kelillä renkaan pitoon vaikuttaa ensisijaisesti kuviointi ja kumin kitkaominaisuudet. Märällä sileällä jäällä renkaan pito on huonoimmillaan ja silloin nastat parantavat pitoa. Nastarenkaiden sallittu käyttöaika on marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Muunakin aikana nastarenkaita saa käyttää, jos sää- tai keliolosuhteet sitä edellyttävät

– Renkaiden kunnolla on suuri vaikutus liikenneturvallisuuteen. Kulutuspinnan lisäksi on syytä kiinnittää huomiota renkaiden ikään ja nastarenkaissa jäljellä olevien nastojen määrään ja kuntoon. Nastarengas on jäisellä tiellä turvallisin vaihtoehto, mutta kitka- ja välikelin renkailla voi aloittaa talvirengaskauden nastoja joustavammin jo loppusyksystä. Välikelin renkaat eivät pidä yhtä hyvin talvisissa olosuhteissa, ja kitkarenkaita en suosittelisi autoon, jossa ei ole ajovakaudenhallintajärjestelmää, Liikenneturvan Tapio Heiskanen sanoo.

Nastamäärät ja sallitut poikkeamat ovat aiheuttaneet ihmetystä ja kysymyksiä. Vanhojen sääntöjen mukaan nastamäärä eri renkaissa sai poiketa vain 25 prosenttia. Nyt suurempi poikkeama sallitaan, jos nastoista on jäljellä vähintään 75 prosenttia mitä niissä on ollut uutena.

– Otetaan esimerkki: Jos vanhoissa renkaissa on noin 150 nastaa ja uusissa 250, niin pitääkö ostaa nastaeron vuoksi neljä uutta rengasta, vaikka vanhoista olisi kaksi vielä käyttökelpoisia? Ei tarvitse, koska nastamäärä saa poiketa enemmänkin, jos nastoista on jäljellä vähintään 75 prosenttia siitä, mitä niissä on uutena ollut”, Liikenneturvan Heiskanen valottaa.