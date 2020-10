Tällä viikolla vietetään eläintenviikkoa, jonka teemana on kissakriisi ja sen hillitseminen. Myös Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys PESU ry taistelee kissakriisiä vastaan joka päivä.

Yksin Pirkanmaan alueella on useita kymmeniä hallitsemattomia kissapopulaatioita, ja PESUn hoiviin päätyykin vuosittain useita satoja kissoja, yhdistyksestä kerrotaan. Kissojen loukutus, hoito ja kotiuttaminen sekä uusien kotien etsintä tehdään täysin vapaaehtoisvoimin, ja tämä työllistää yksin PESUssa lähes 200 vapaaehtoista vuosittain.

– Syksy on kissojen aikaa. Kissat johtavat tällä hetkellä kodittomien eläinten kirkkaasti tilastoissa, niitä hoidetaan satoja, siinä missä koiria ja muita lemmikkejä vastaanotetaan yhdistykselle kymmeniä vuoden aikana. Pirkanmaalla tilanne on samanlainen kuin muualla Suomessa: tilapäiskotipaikkoja ei ole tarpeeksi siihen nähden, kuinka paljon kissoja on vailla paikkaa, Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Riikka Ala-Hulkko kertoo.

Hänen mukaansa kulunut vuosi onkin ollut kodittomien kissojen kannalta erittäin synkkä.

– Tähän mennessä olemme hoitaneet tänä vuonna jo lähes 500 kissaa, joista noin 250 on vastaanotettu yhdistykselle tämän vuoden aikana. Kriisistä voidaan puhua, sillä vastaanotettujen määrä on jo tässä vaiheessa yhtä suuri kuin koko viime vuoden aikana vastaanotettujen kissojen määrä. Toisaalta 234 kissaa on jo löytänyt kauttamme tämän vuoden aikana, Ala-Hulkko sanoo.

Hänen mukaansa tehokkain keino taistella kissaongelmaa vastaan on huolehtia kissan leikkaamisesta sekä vaatia myös kissoille pakollinen tunnistemerkintä.

Yhdistys haluaa tarjota apua mahdollisimman matalalla kynnyksellä, ja se myöntää muun muassa kissan leikkaukseen taloudellista tukea, jos tilanne niin vaatii.

– Meihin voi ottaa aina yhteyttä, kun apua tarvitaan – aloitetaan pohtimalla ratkaisuja tilanteeseen yhdessä. Meille jokainen elämä on tärkeä ja haluamme antaa jokaiselle kissalle mahdollisuuden omaan kotiin.

