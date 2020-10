Koulutuskeskus Valossa ja Sammonkadun Tredun toimipisteessä on ollut reilun kuukauden ajan käytössä hävikkivaaka, joka kertoo ruokailijalle välittömästi, paljonko biojätettä omalta lautaselta kertyi.

Valon opiskelijat palauttavat astiansa ruokailun jälkeen ja kaapivat ruoantähteet biojätteeseen. Jäteastian yläpuolella olevalle näytölle ilmestyy lukema, joka kertoo jätteen määrän.

Eilen torstaina tarjolla oli lihamakaronilaatikkoa ja hävikkiä tuli noin 12 grammaa ruokailijaa kohden.

Voimian palveluesimies Virpi Antila Valon keittiöstä kertoo, että suurin osa opiskelijoista hämmästyy vaa’an näytöllä omaa tulosta ja kommentoi, että tulipa otettua vahingossa liikaa.

Sammonkadun Tredun keittiön palveluesimies Riitta Nieminen on vaakaan tyytyväinen.

– Jotkut seuraavat määriä hyvinkin tarkkaan, mutta aina on niitäkin, jotka eivät välitä ollenkaan. Hävikin määrän saa vaihdettua myös euroiksi ja välillä herättelemme ruokailijoita miettimään, mikä on lautaselle jääneen ruoan rahallinen arvo.

– Jos tietyn päivän hävikki nousee huikeasti, on yleensä selityksenä joko perunan tai banaanin kuoret tai keiton liemi.

Tällä hetkellä hävikkivaa’alla voidaan seurata lautashävikin kehityssuuntaa pidemmällä aikavälillä tai näyttää yksilöllinen hävikkimäärä jokaiselle asiakkaalle erikseen.

Tulevaisuudessa tavoitteena on, että oppilaat voisivat esimerkiksi koulujen infonäytöiltä seurata itse oman koulunsa hävikin määrää verrattuna naapurikoulujen vastaavaan. Ajatuksena on kiinnittää huomiota lautashävikin määrään ja oppilaiden mahdollisuuteen vaikuttaa siihen.

– Näyttäisi siltä, että vaaka on vähentänyt hävikkiä, sanoo Voimian laatuvastaava Janna Oksanen. Esimerkiksi Sammonkadun Tredussa biojätettä on kertynyt alle 10 kiloa päivässä, ja määrään sisältyvät esimerkiksi kuoret ja paperilautasliinat. Määrä ei ole kovin suuri, kun opiskelijoita on kuitenkin noin 350.