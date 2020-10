Poliisi kertoo, että ampuma-aseet päätyvät usein vääriin käsiin pelkästään huolimattoman säilyttämisen vuoksi, vaikka aseen haltijalla on lain mukaan huolellisuusvelvoite.

Lain mukaan ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten haltija on velvollinen pitämään niistä sellaista huolta, ettei vaaraa niiden joutumiselle asiattomien haltuun ole. Vastuu ampuma-aseen huolellisesta ja asianmukaisesta säilyttämisestä on aina aseen haltijalla.

Viime vuonna säädetyn ampuma-aselain muutoksen myötä aseen haltijan tulee huolehtia siitä, että jos hänellä on säilytettävänä erityisen vaarallinen ampuma-ase, useampi kuin viisi ampuma-asetta tai aseen osat useampaan kuin viiden ampuma-aseen kokoamiseen, aseet on säilytettävä murtoturvallisessa ja lukitussa turvakaapissa. Turvakaapin hankkimiselle säädetty siirtymäaika umpeutuu 30.11.2020. Turvakaappia ei kuitenkaan edellytetä, jos aseiden säilytyspaikan poliisilaitos on hyväksynyt säilytystilat.