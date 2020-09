Ylöjärven kaupunki kertoi aiemmin aloittaneensa Viljakkalassa sijaitsevan Kultakylän päiväkodin alasajon osana ensi vuoden taloussuunnitelmaa. Päiväkodin lakkautuksesta järjestetään viljakkalalaisille kuulemistilaisuus ke 30.9. klo 17.30 Viljakkalan koulun ruokalassa (Erlandintie 3).

Kuulemistilaisuudessa esitellään päiväkodin sulkemisen lähtökohtia ja perusteita sekä toiminnan lopettamisen vaikutuksia. Kultakylän on tarkoitus jatkaa toimintaansa vielä heinäkuun 2021 loppuun saakka.

Kaupungin mukaan 22-paikkaisen päiväkodin toiminan alasajoon vaikuttavat muun muassa Viljakkalan pienenevä lapsimäärä, jonka ennustetaan vähenevän tulevaisuudessa. Syntyvyyden laskun myötä viljakkalalaislapsille pystytään tarjoamaan varhaiskasvatusta yhdessä toimipisteessä, Onnimannin päiväkodissa Mannissa.

Kultakylän päiväkodissa on myös haasteita tilojen toiminnan suhteen, sillä päiväkoti sijaitsee kiinteistössä, joka on toiminut alunperin asuntona. Kaupungin mukaan varhaiskasvatuspalvelut on siksi hyvä keskittää Onnimanniin, joka soveltuu tiloiltaan ja ilmastoinniltaan päiväkotitoiminnalle.

Varjaiskasvatuksen keskittäminen Onnimanniin tuo myös säästöjä kaupungille: tila, sen ylläpitokustannukset ja siivouskustannukset sekä

ruokahuollon kustannukset tuovat ensi vuodelle noin 25 000 euron säästön. Lisäksi päiväkodin henkilöstöresurssin mahdollinen uudelleen kohdentaminen toisi 25 000 euron säästön. Samoin Kultakylän osakkeen myynti toisi kaupungille rahaa.

Lisää Kultakylän sulkemisen perusteista ja vaikutuksista voi lukea Kultakylän kuulemistilaisuuden esityksestä, joka löytyy täältä.