Suomeen on saapumassa tänään keskiviikkona voimakas syysmyrsky, joka voi aiheuttaa sähkökatkoja ja muita tuulituhoja. Saitko myräkästä kuvan tai videon? Lähetä se YU:lle WhatsAppilla (044 7557 218) tai tämän lomakkeen kautta.

Ilmatieteen laitoksen tiistaina 15.9. tekemän ennusteen mukaan Ahvenanmaalla sekä länsi- ja lounaisrannikolla tuuli on erittäin puuskaista keskiviikkoillasta alkaen. Myöhemmin torstain aikana voimakkaita puuskia esiintyy yleisesti maan länsiosassa, ja päivän ja illan aikana myös idässä, joskin puuskat heikkenevät jonkin verran.

– Myrsky on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen voimakas. Tyypillisesti näin voimakkaat matalapainemyrskyt ajoittuvat myöhempään syksyyn ja talveen. Maa-alueilla puissa on vielä lehdet ja maa on roudaton, mikä tekee tästä myrskystä talvimyrskyjä vaikuttavamman, sanoo päivystävä meteorologi Ville Siiskonen Ilmatieteen laitokselta.

