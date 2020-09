Ylöjärvellä on varmistettu nyt 17. koronatartunta. Tampereen jälkeen eniten tartuntoja on Pirkanmaalla Ylöjärvellä ja Valkeakoskella.

Edellisen kerran tartuntoja on varmistettu Ylöjärvellä toukokuussa, eli viisi kuukautta sitten.

Muissa Pirkanmaan kunnissa tilanne on samankaltainen kuin Ylöjärvellä: Valkeakoskella on varmistettu tällä viikolla kaksi uutta tartuntaa, ja niitä on yhteensä nyt 17. Kangasalla tartuntoja on todettu 14, Lempäälässä 11, Mänttä-Vilppulassa 9, Jämsässä 12, Nokialla 16, Orivedellä 9, Pirkkalassa 12, Sastamalassa 15, Tampereella 185.

Varmistettuja koronavirustapauksia voi tarkastella THL:n kartasta, joka ilmaisee koronavirustapausten määrän paikkakunnittain. Alle viiden tapauksen paikkakuntia ei ole listattu.