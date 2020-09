Miten ja mistä tunnistat pätevän ja työlleen omistautuneen kiinteistönvälittäjän?

Minna Pyhälä on syventynyt Tampereen eteläisen sekä läntisen kaupunkiseudun ja niiden naapureina olevien maaseutupaikkakuntien kiinteistöjen ja huoneistojen myymiseen. Hän korostaa paikallistuntemuksen tärkeyttä – asiakkaan on saatava jokaiseen kysymykseensä sekä mieltänsä askarruttavaan kysymykseen rehellinen ja tyhjentävä vastaus.

Pyhälä sisäistää kaupunkiympäristön ja maaseutualueiden erot, niiden vahvuudet samoin kuin heikkoudet. Hänen mielestään näiden yhtälöiden realismi tasoittaa asiakkaalle tien hänen toiveidensa ja unelmiensa mukaiseen kotiin. Läsnä ei ole vastakkainasettelua vaan tosiasioihin perustuvaa valintaa, syvällistä pohdiskelua, oivaltamisen riemua.

Toimialansa tarkasti tunteva Pyhälä on realisti: työ vaatii tekijänsä. Jokainen toimeksianto on uniikki tehtävä, joka vaatii paneutumista ja ahertamista. Kivijalkana on fakta: jokaiselle kohteelle löytyy se oikea isäntä ja emäntä, kun palapelin palaset ovat kohdillaan. Pyhälä korostaa, että asiakkaan on voitava luottaa siihen, että kiinteistönvälittäjä hoitaa koko homman kotiin.

Pätevällä kiinteistönvälittäjällä on kyky kuunnella ja tunnistaa asiakkaan tarpeet, hänen maailmansa. Pyhälä sanoo, että yhteinen sävel löytyy, kun välittäjä on kiinnostunut asiakkaastaan. Päälle päsmäröiminen ei ole sivistynyttä.

Pyhälä tietää kokemuksestaan, että myytävän kohteen on innostettava myyjänsä. Jokaisella kohteella on sielu, se on kaiverrettava esiin ja se on osattava kuvailla. Innostus tarttuu potentiaalisiin ostajakandidaatteihin. Aktiivisuus on hyve. Pyhälä sanoo, että kokonaisuuteen vaikuttavat asiat on nähtävä.

Paikallistuntemus on iso valtti. Kun välittäjä tietää lähellä olevat palvelut, tienauraajat, kalaisat järvet, marjaisat metsät sekä alueen eri ammattilaiset kylätalkkarista lähiruoan tuottajiin, niin maailma konkretisoituu. Yhteisöllisyys saa kasvonsa.

Raha ja hinta painavat vaa’assa paljon. Kiinteistönvälittäjän ammattitaito puntaroidaan juuri siinä, että hintalappo on realistinen. Oma koti kullan kallis. Tämä pitää paikkansa niin myyjän kuin ostajan arjessa.

Pyhälä teroittaa, että hän tekee tarkan pohjatyön jokaisesta toimeksiannosta. Perusasioiden on oltava kunnossa. Vastuullisesti tehdylle perustyölle on hyvä rakentaa myyntiä.

Yhteydenpito on kaiken a ja o. Pyhälän mukaan asiakkaan, niin myyjän kuin ostajienkin on pysyttävä ajanhermolla.

KUN SINULLA ON MYYNTI- TAI OSTOAIKEITA, OTA MINUUN YHTEYTTÄ!

MINNA PYHÄLÄ

040 572 6104

minna.pyhala@remax.fi