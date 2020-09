Ylöjärvi ei voi tuudittautua mielikuvaan vaan kaupungin vetovoiman eteen on tehtävä oikeita ratkaisua

Ylöjärvi on tunnettu vetovoimastaan. Sillä on edelleen hyvä imago kehittyvänä ja dynaamisena kaupunkina Tampereen kupeessa. Tähän mielikuvaan ei kuitenkaan voi tuudittautua ikuisesti.

Vuodesta 2003 vuoteen 2008 Ylöjärven väkiluku kasvoi yli kahden prosentin vauhdilla vuosittain. Tämänkin jälkeen vielä vuoteen 2015 saakka Ylöjärven asukasluku kasvoi vuosittain sadoilla ihmisillä. Sen jälkeen väkimäärän kasvu on ollut maltillista, vuosittain 0,2–0,8 prosenttia. Tämän vuoden alkupuolella Ylöjärvi on ollut jopa muuttotappiollinen kaupunki.

Asukasluvun vauhdikkaan kasvamisen rajoittaminen on ollut Ylöjärven kaupungilta tietoista toimintaa, jotta kaupunki ehtii pystyttää tarvittavat palvelut kaikille Ylöjärvelle muuttaville.

Ylöjärvi on halunnut viime aikoina kehittää nimenomaan kaupungin keskustaa. Sitä elävoitetään muun muassa rivi- ja kerrostalorakentamisella. Toki myös omakotitontteja on kaavoitettu hieman etäämmälle Kirkonseudulta.

Muuttoliiketutkija Timo Aro on selvitti pari vuotta sitten nuorten suomalaisnaisten muuttoliikettä. Aron mukaan 25–34-vuotiailla naisilla on iso vaikutus alueiden kehitykseen. Nämä naiset hakeutuvat asumaan suurten kaupunkikeskusten lähelle. Muuttajat ovat keskimäärin hyvin koulutettuja ja työllisten osuus on muuttajien keskuudessa korkea. Nämä naiset myös tekevät usein pitkäaikaisen päätöksen asuinpaikan valinnassa, sillä moni on perustamassa perhettä.

Nuoret aikuiset arvostavat nykyään korkealle esimerkiksi vapaa-ajanpalveluita ja helppoa liikkumista. Ja autoilu alkaa olla osalle jo toissijainen asia. Jatkossa vetovoimaisina pysyvät ne kaupungit, jotka pystyvät tarjoamaan ekologista asumista, hyviä liikenneyhteyksiä ja ennen kaikkea lähipalveluita. Ylöjärvenkin on hyvä huomioida strategiassaan asiat, jotka pitävät sen haluttuna asuinpaikkana.