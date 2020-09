Vielä kerran Suojastenlahdesta: Se on kaukana mistään keskustan keitaasta

Jorma Sinisalo kirjoitti erinomaisesti Ylöjärven Uutisissa 22.7.2020 Suojastenlahden toivottomasta tilasta ja lisäksi vaati lahden palauttamisesta alkuperäiseen tilaansa Ylöjärven Uutisissa 19.8.2020. Se on kaukana mistään keskustan keitaasta, kuten Timo Halttula 5.8.2020 lahtea kehui.

Haluan vielä puuttua Halttulan mainitsemiin lintuihin. Ensinnäkin tervapääsky ei pesi alueella. Se saattaa kyllä lennellä taivaalla lahden yläpuolella, koska ne majailevat vuosittain Suojastentien yhden kerrostalon vintillä. Naurulokkeja lintumiehet olivat lahdella laskeneet 200 paria. Harakkoja kyllä riittää, mutta sekään ei ole varsinaisesti lahden asukki. Suojastentien pihoille niitä kyllä riittää.

Silkkiuikku pesi aiemmin lahden suussa, mutta niitä ei ole enää näkynyt. Telkkä saattaa vierailla, mutta sekäään ei ole pesinyt lahdella. Laulujoutsenkaan ei viihdy lahden ryteikössä. Eihän se pääse lahdelta edes lentoon. Heidän paikkansa on järven toisella puolella.

Nokikanapariskunta oli majaillut lahdella tänä vuonna, mutta eivät enää lahden suussa kuten perinteisesti. Jokunen kahlaaja oli vieraillut kesällä kuten luhtahuitti. Metsässä on pesinyt pikkutikka ja joitakin pikkulintuja. Muutoin fasaani on istutettu vieraslaji ja se ei todellakaan asustele Suojastenlahdella. On liian hieno tuollaisella ryteikölle. Ne majailevat niin sanotun rantabulevardin varrella ja tekevät retkiä Suojastentielle. Yksi fasaaniuros on ottanut Sillmannin ison joulukuusen majapaikaksi, jossa se pitää jokailtaiset riekkujaiset.

Niin, sinisorsat olivat ennen sillan alla, mutta eivät enää. Naapurin laiturin viereiset vapaat vedet ovat paljon parempi paikka kuin umpeen kasvanut ryteikkö. Ja haikaroita ei todellakaan pesi lahdella.

Eli järki käteen päättäjät ja Suojastenlahti kuntoon pikaisesti.

Veli-Heikki Kosonen

eläkeläinen