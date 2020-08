Tampereen seudun työväenopiston syksyn ohjelma on jaettu kotitalouksiin Ylöjärvenkin alueella. Verkkoilmoittautuminen avattiin elokuun alussa ja puhelimitse pääsee ilmoittautumaan ensi maanantaista lähtien.

Ilmoittautuminen jatkuu koko syksyn. Kurssit toteutuvat, jos kurssilla on viikkoa ennen kurssin alkamista vähimmäismäärä ilmoittautuneita opiskelijoita. Siksi kannattaakin ilmoittautua ajoissa, ettei kurssia ehditä jo perua.

Opiston nettisivuilta löytyy ajantasaista tietoa Koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista ja muutoksista opiston toimintaan ja kursseihin. Verkkokurssien määrää on lisätty aiemmasta.

Poimintoja tarjonnasta

Työväenopiston tarjonnassa on tänäkin syksynä runsaasti uusia kursseja ja muuta ohjelmatarjontaa. Poimimme tähän mielenkiintoisimpia.

Tiedon, viestinnä ja sanataiteen aihealueen alla järjestetään sunnuntaivieras-luentosarja, jossa pääkirjasto Leijassa kuullaan kolmena sunnuntaina kiinnostavia vieraita keskustelemassa ajankohtaisista aiheista. Vieraina ovat kirjailija Anni Kytömäki, näyttelijä Kirsi-Kaisa Sinisalo sekä perheterapeutti ja tietokirjailija Kirsikka Arkimies. Juontajana toimii kirjailija Veera Ahlgrén.

Uusia kursseja ovat muun muuassa Esiintymisjännitys aisoihin, Pistekirjoituskurssi näkevill sekä Tehdään yhdessä antologia. Aihealueen suosittuja kursseja ovat viime aikoina olleet sijoittamiskurssit, Virtaa kirjoittamiseen (Viljakkalassa), Sanataideaamiainen, Jatkajan elämäntarinakurssi sekä Pohjois-Kurun kotiseututarinat.

Viestintää ja kädentaitoja

Tieto- ja viestintätekniikan aihealueen alla uusi kurssi on Sähköinen asiointi, jossa tutustutaan erilaisiin julkishallinnon verkkopalveluihin ja sähköiseen tunnistautumiseen. Lisäksi toisella uudella kurssilla tutustuaam digitaaliseen tarinankerrontaan mobiililaitteella.

Kädentaidot-aihealueen alla jatketaan perinteisellä linjalla. Uusina kursseina voidaan mainita nahkatyöt, kierrätysompelupaja sekä kehyskudonta- ja virkkauskurssit.

Viime vuosina hyvin suosittu on ollut Ylöjärven käsityökahvilaryhmä. Myös lusikkakoru- ja hopeakorukurssit vetävät väkeä. Lisäksi perinteiset teknisen työn pitkät kurssit, kuten sähkökitaran rakennus, huonekalujen entisöinti sekä verhoilu- ja koristeveisto kiinnostavat vuodesta toiseen.

Teatteria ja taidetta

Teatterin, kuvataiteen ja musiikin aihealueella on teatteri-ilmaisussa tarjolla kaksi kurssia. Lisäksi musiikkia on tarjolla runsaasti: yksinlaulukursseja, kuoro, lauluyhtye sekä soittokursseja.

Kuvataiteessa on tarjolla muun muassa kuvataidetyöpaja, perhemaalaus, piirrostaito peruskoululaisille, keramiikkaa, posliininmaalausta ja valokuvausta.

Kurun Itä-Aureessa on tarjolla monitaiteellinen leikkikerho, jossa tutustutaan teatteriin, tanssiin, musiikkiin, kuvataiteisiin ja kädentaitoihin leikin keinoin. Kurun Yhtenäiskoululla pidetää’n puolestaan kurssi Teatteria kaikenikäisille. Viljakkalassa on luvassa luontokuvauskurssi.

Ruoanlaittotaitoa ja kieliosaamista

Kotitaloudessa yhden illan kotitalouskurssit ovat löytäneet Ylöjärvellä hyvin paikkansa, ja kurssitarjontaa on pystytty laajentamaan. Kursseilla tehdään arkiruokaa, juhlaruokaa, leivotaan, valmistetaan etnisiä ruokia, vegaaniruokia tai tutustutaan vaikkapa raakasuklaaseen tai modernin joulupöydän antimiin.

Tämän syksyn kursseista voidaan mainita myös kalojen käyttö raaka-aineena. Myös lapsen kanssa yhdessä voi tutustua ruoanlaiton maailmaan.

Kielissä on lisätty verkkokurssien määrää. Erityisesti englannin ja suomen kielen kursseista on useampia erilaisia toteutuksia tarjolla niille, jotka eivät syystä tai toisesta halua tai voi osallistua lähiopetukseen.

Perinteisesti englannin ja espanjan kielen lähiopetuskurssit ovat olleet suosittuja Ylöjärvellä, ja myös suosittu kahden viikonlopun tukiviittomakurssi järjestetään jälleen syksyn aikana. Syksyn uutuutena Ylöjärvellä on japanin kielen alkeiskurssi.

Kohti terveempää arkea

Terveyden edistämisen aihealueella uusina kursseina ovat verkkokurssit Itämainen tanssi ja Kevyt etäjumppa. Lisäksi luvassa ovat lähikurssit FasciaMethod, PowerMethod sekä Cheerleading 6-9 -vuotiaille.

Suosittuja kursseja ovat olleet ohjattu kuntosaliharjoittelu, zumba, soololattarit, pilateskurssit ja jooga.

Viljakkalassa ja Kurussa järjestetään vanhaan tapaan liikuntakurssit lapsille, aikuisille ja senioreille. Kurussa uutuutena järjestetään AsahiHealth.

Opiston ohjelma sekä ilmoittautumisohjeet ja muut tiedot löytyvät osoitteesta www.tampere.fi/tyovaenopisto.