Elinkeinoministeri vieraili Avant Tecnolla

Suomen Keskustan puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän työvaliokuntien sekä ministeriryhmän yhteiskokous pidettiin Nokialla 4.8.

Keskiviikkona 5.8. Keskustan ministerit ja puoluejohto jalkautuivat ympäri Pirkanmaata. Elinkeinoministeri Mika Lintilä vieraili tällöin kansanedustaja Jouni Ovaskan kanssa Ylöjärvellä Avant Tecnon tehtaalla.

Elinkeinoministeri Lintilä ja kansanedustaja Ovaska olivat kiinnostuneita Avantin tarinasta ja kierrettyään tuotantoalueella toimitusjohtaja Risto Käkelän ja varatoimitusjohtaja Jani Käkelän opastamina vieraat nousivat näyttelytilassa esillä olleiden pienkuormaajien ohjaamoon.

Keskustan kesäkokous käsitteli kannanotossaan yritysten kotimaisen omistajuuden merkityksellisyyttä.

”Keskustan tavoitteena on, että yritykset voivat kasvaa kannattavasti ja työllistää Suomessa. Kotimainen omistaja on pitkäjänteisempi ja investoi todennäköisemmin Suomeen. Tämä puolestaan synnyttää uutta työtä, kasvua ja vaurautta koko maahan. Koronakriisi osoittaa, että tuotantoketjuja on saatava palautettua Suomeen.”