Tästä lukupaketista pääset lukemaan mm. historiajutun Maila Talviosta, kurkkaamaan YU:n henkilökunnan maistuvimpia reseptejä sekä lukemaan ilmaisesta frisbeegolf-opetuksesta ja huumausaineista.

Kirjailija Maila Talvio (eli Maria Winter) oli Ylöjärvellä tunnettu hahmo.

Juha Joutsia oli Maila Talvion tunnetuin teos ylöjärveläisnäkökulmasta – Pappi sai kirjan perusteella turhan huonon maineen

Huumausaineuutisia:

Poliisi sai päätökseen laajan huumausainejutun Pirkanmaalla – Case Öllölässä on 21 epäiltyä

Kukin YU:n työntekijä on julkaissut hyvän kesäreseptin lukijoidemme iloksi: On munkkeja, katkarapupastaa, vohveleita ja ribsejä… Kaikki reseptit on koostettu tähän juttuun.

Katso YU:n henkilökunnan kesäreseptit ja testaa niitä itse – Maistuvat kana-grilli-ranskalaiset sopivat kesään!

Ylöjärven Ryhdin frisbeegolfjaosto järjestää 3.–6.8. ilmaista opastusta lajin saloihin!

Frisbeegolf-opastusta elokuun ensimmäisellä viikolla