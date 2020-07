Pintaa syvemmältä – valokuvia ja tarinoita Haverin kaivoksesta on nähtävillä Haverin kultakaivoksella opastettujen yleisökierrosten yhteydessä.

Valokuvanäyttelyssä raotetaan kultakaivoksestaan tutun Haverin varhaisempaa historiaa kaivoskuiluneen. Näyttelyssä sukelletaan kirjaimellisesti pintaa syvemmälle ja noustaan kaivostornin korkeuteen.

Valokuvanäyttely on toteutettu yhteistyössä Ylöjärven kaupungin, Vapriikin kuva-arkiston, Pirkanmaan maakuntamuseon seutumuseon, Haveri ry:n ja Haverin kaivossukeltajat ry:n kanssa. Näyttelyyn pääsee tutustumaan Haverin kaivosmuseon opastetuilla kierroksilla, joita järjestetään heinäkuussa.

Pintaa syvemmältä -valokuvanäyttely on osa viidessä kunnassa toteutettua valokuvanäyttelyjen sarjaa. Tavoitteena on esitellä kuntien omaleimaista kulttuuriperintöä. Käy tutustumassa myös Kangasalan kotiseutumuseon, Paltanmäen kotiseutumuseon (Orivesi), Reipin museon (Pirkkala) ja Kuokkalan museoraitin (Lempäälä) valokuvanäyttelyihin. Näyttelyissä selviää, mikä heidän kunnissaan on omaleimaista.