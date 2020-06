Poliisi tiedotti lauantaina 20.6. etsivänsä Kurun Työtönjärventieltä kadonnutta 89-vuotiasta naista. Ilmoitus naisen katoamisesta on tehty poliisille 19.6.2020.

Nainen on havaittu varmuudella viimeksi 16.6.2020. Poliisi on etsinyt kadonnutta useampana päivänä. Etsinnöissä poliisia on ollut avustamassa mm. pelastuslaitos ja VaPePa.

Kateissa oleva henkilö on 89-vuotias nainen, joka on huonokuuloinen, muistamaton ja liikkuu jalkaisin.

Nainen on pituudeltaan 165 cm ja painoltaan noin 70 kg. Hän liikkuu mahdollisesti avojaloin, eikä vaatetuksesta ole tietoa.

Poliisi pyytää kaikkia mahdollisia tietoja ja havaintoja kateissa olevasta naisesta. Havainnot hänestä voi ilmoittaa klo 8-16: 029 544 5888, muuna aikana sähköpostilla: vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi. Akuuteissa tilanteissa tulee soittaa hätänumeroon 112.