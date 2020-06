Teivon raviradalla järjestetään 1.–4. heinäkuuta suuri drive in -festivaali, johon on saatu upeat esiintyjät.

Festivaalissa esiintyvät Kaija Koo, Popeda, Gasellit sekä Esa Pulliainen w/ Mr Breathless ja Masa Saloranta Trio. Jokaiseen konserttiin on myynnissä 700 autopaikkaa.

Festivaalialueella on isot screenit, festarikokoluokan lava ja valaisu sekä ennakkoon tilattavaissa olevat että paikan päältä suoraan autoon ostettavissa olevat ravintolapalvelut. Lipunmyynti tapahtumaan alkaa ensi maanantaina. Tapahtumaan ei ole ikärajaa.

Festivaalin toteuttavat Tampere-talo Oy:n Tampere Live -promoottoritiimi sekä Akun Tehdas.

– Tampereen talousalue on poikkeuksellisen vahva tapahtumissa. Tampereen kaupungin johto toivoo turvallisia ja vastuullisia tapahtumia myös tänä aikana, ja nyt me toteutamme juuri sen. Tampere-talon strategian mukaisesti olemme jo vuoden ajan tuottaneet ikimuistoisia yleisötapahtumia myös talon ulkopuolella. Alkuvuodesta tuotimme SuomiLOVE-päätöskonsertin Hartwall Arenalla, joten nyt toteutuva drive in -festivaali yhdessä Akun Tehtaan kanssa on luonteva jatko tällaisena aikana, Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas kertoo.

Drive in -konsertit tuotetaan aluehallintoviranomaisten tarkentuneiden ohjeiden mukaisesti. Autot sijoitetaan riittävin turvavälein raviradan keskelle. Tapahtuma-alueelle saapuminen jalkaisin on kielletty. Autoista poistuminen on sallittu vain wc-tiloihin turvaetäisyyksiä ja järjestyksenvalvonnan ohjeita noudattaen.

Keskiviikkona 1. heinäkuuta lavalle nousee Esa Pulliainen w/ Mr Breathless sekä Masa Saloranta Trio. Seuraavan päivänä tykitysvuorossa on Popeda. Perjantaina 3.7. estradin valtaa Gasellit. Festivaalin huipentaa lauantaina supersuosittu Kaija Koo.

– Luvassa on ikimuistoiset konsertit, joista yleisö pääsee nauttimaan omissa autoissaan. Drive in -konsertit ovat hyvä formaatti suuriin elämyksiin tälläisena aikana. Konsertit miksataan yleisön autoradioihin. Autopaikat ovat selkeästi erillään, jolloin lavatunnelma välittyy hyvin autoihin, Tampere-talon liiketoimintajohtaja Mika Nevalainen sanoo.

Konserttialueella on neljä isoa screeniä välittämässä konserttien lavatunnelmaa ja varmistamassa onnistuneen konserttielämyksen jokaiseen autoon. Tunnelman täydentää street food -myynti suoraan autoihin.

– Haluamme tuottaa kesälomalaisille miellyttävät, ison elämyksen konsertit, joissa esiintyvät suositut, koko kansan tuntemat artistit ja yhtyeet, Tampere-talon ohjelmapäällikkö Samppa Rinne kertoo.

Konserttialueelle ajetaan Teivon raviradan yleisöparkkipaikan kautta. Tila-autot sijoitetaan alueen sivuun ja henkilöautot saapumisjärjestyksessä. Konsertti kuuluu tavallisella FM-taajuudella autoradiosta. Ajoneuvojen moottorit on sammutettava konsertin ajaksi, mutta virta on pidettävä päällä radion osalta.