Rantajätkät ry toteuttaa takapihavestivaali Pöheikön Pölläyksen tänä kesänä livestriimattuna konserttina.

Pöheikön Pölläys -livestriimin esiintyjinä nähdään ja kuullaan pirkanmaalaista soitantaa.

Lavalle nousevat coverbändi Aimo Pamaus & Luodinkestävät Liivit, nuoren polven suomirock-yhtye Kormus ja uutta musiikkia hiljattain julkaissut, harjurockista tunnettu Hauli Bros.

Tapahtuma lähetetään lauantaina 13. kesäkuuta alkaen kello 18 Akun Tehtaalta Ylöjärveltä. Striimi on nähtävillä verkossa.

Yleisön on mahdollista seurata keikkaa maksutta. Myynnissä on myös eri hintaisia lippuja, joiden kautta on mahdollisuus tukea yhdistyksen harjoittamaa tapahtumatoimintaa.

Tämän vuoden Pöheikön Pölläys oli alun perin suunniteltu järjestettäväksi 12.–13. kesäkuuta Räikänpuistossa Ylöjärvellä. Koronatilanteen vuoksi live-tapahtuman toteuttamisesta jouduttiin kuitenkin luopumaan.

Esiintyjät ja aikataulu 13.6.2020:

Aimo Pamaus ja Luodinkestävät Liivit kello 18.10

Kormus kello 19.30

Hauli Bros kello 20.45