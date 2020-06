K-Rauta Toikkonen tarjoaa tuotteet niin rakentamiseen, remontointiin kuin sisustamiseen.

K-Rauta Toikkosella on ollut ennätyskiireinen kevät ja kesän alku. Toisin kuin pelättiin, on korona saanut asiakkaat liikkeelle, kun koteja ja pihoja ehostetaan nyt urakalla.

Sisustusosaston osastopäällikkö Jaana Alho kertoo, että ihmisten remontti-into näkyy tällä hetkellä erityisesti siinä, että monessa kodissa pintamateriaaleja laitetaan uusiksi.

– Ihmiset ovat varmaan huomanneet, että nyt kun kotona vietetään paljon aikaa, pitää siellä ehdottomasti viihtyä. Ja siksi halutaan vähän uutta ilmettä, hän sanoo.

Alhon mukaan tämän hetken pintamateriaalitrendeistä ehdoton ykkönen on rouhea ja yksinkertainen betonijäljitelmä.

– Esimerkiksi kylpyhuoneen seinissä betoni on nyt hitti. Moni on innostunut tekemään aika rohkeitakin muutoksia betonin kanssa.

Sisustusosaston Jaana Alho ja Saini Ojanen auttavat asiakkaita paitsi yksittäisissä pintavalinnoissa myös suurempien suunnitelmien tekemisessä. Yhteisen suunnitteluajan varaamalla asiakas saa suunnitteluavun kodin pintaratkaisuihin ja -materiaaleihin – ja vieläpä veloituksetta.

– Autamme myös laskemaan pohjapiirustuksen perusteella eri materiaalien menekkitarpeita. Samalla huolehdimme, että valitut materiaalit sointuvat sävy sävyyn, jotta kodin ilmeestä saadaan yhtenäinen, Alho kertoo.

Toikkosella onkin valtavat valikoimat juuri pintamateriaaleissa. Esimerkiksi tapetteja on valmiina hyllyssä toista sataa erilaista ja tilaustuotteissa määrä on lähes loputon.

Kesä on innostanut ihmiset remontin ohella myös ulkotöihin. Toikkosella 35 vuotta työskennellyt Jouni Jaskara tietää, että nyt jos koskaan on paras aika laittaa koti- ja mökkipihat kesäkuntoon.

Hänen mukaansa akuilla toimivat puutarhalaitteet yleistyvät hurjaa vauhtia ja ne ovat paitsi ympäristöystävällisiä myös hiljaisia. Toikkosella onkin laaja valikoima erilaisia puutarhakoneita erilaisiin tarpeisiin.

Esimerkiksi terassiakaan ei tarvitse enää hinkata juuriharjalla, sillä kaikki ulkotiloissa tapahtuvat pesut voi hoitaa yhdellä ja samalla vehkeellä, painepesurilla.

– Kärcherin K5-painepesureilla on kova kysyntä tällä hetkellä. Sillä saa hoidettua niin terassin, maton ja auton pesun. Eli kaikki hoituu kotona, Jaskara vinkkaa.

K-Rauta Toikkonen tunnetaan Ylöjärvellä ja sen ulkopuolella perinteikkäänä rautakauppana, jossa palvelu on välitöntä ja jossa asiakkaanasiat hoidetaan aina pikimmiten. Tästä pitävät huolen kaupan pitkäaikainen henkilökunta ja kauppiaat Timo Toikkonen ja Markku Linnusmäki.

– Meillä asioi saman perheen asiakkaita jo neljännessä sukupolvessa. On ilo huomata, että olemme pystyneet lunastamaan asiakkaiden luottamuksen, vaikka alalle on tullut paljon kilpailijoita vuosien aikana, isänsä jalanjäljissä vuonna 1981 rautakauppiaana aloittanut Toikkonen sanoo.

K-Rauta Toikkonen on myös poikkeuksellinen yritys siinä mielessä, että sen henkilökunnassa vaihtuvuus on ollut hyvin pientä. Samoilta työntekijöiltä on voinut saada palvelua jo 30 vuotta sitten.

– Joskus olimme Suomen nuorin rautakauppa, nyt varmaankin vanhin. Meillä on todella hyvä työilmapiiri ja työntekijät viihtyvät, Linnusmäki vahvistaa