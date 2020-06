Koronapandemia vähensi muutamaksi kuukaudeksi sairaaloiden verenkäyttöä, kun kiireettömiä leikkauksia peruttiin kevättalvella. Nyt sairaalat ovat jälleen käynnistäneet toimintojaan, mikä näkyy verivalmisteiden kasvavana tarpeena.

Verenluovuttajia tarvitaan taas normaalimäärä eli noin 800 joka arkipäivä.

Ylöjärvellä verta pääsee luovuttamaan torstaina 11.6. kello 14-18. Paikkana on seurakuntakeskus, Kirkkotanhuantie 1.

Verenluovutuksessa palvellaan ensisijaisesti ajanvarauksella niin veripalvelutoimistoissa kuin verenluovutustilaisuuksissa. Ajan voi varata osoitteessa veripalvelu.fi.

Verenluovutukseen voi tulla turvallisin mielin. Veripalvelulla on käytössä pandemian aikaiset varotoimet, joiden avulla pystytään muun muassa rajoittamaan luovutustiloissa olevien ihmisten määrää.

Luovutustilaan pääsevät vain verenluovuttajat.

Tulijoilta varmistetaan heti saapuessa, ettei heillä ole flunssaoireita. Myös oireinen allerginen nuha estää verenluovutuksen pandemia-aikana.

Jokainen luovuttaja ohjataan käsienpesuun tai käsien desinfiointiin luovutustilaan saapuessaan.

Tilassa oleviin muihin luovuttajiin ohjeistetaan pitämään vähintään metrin turvaväli.

Tilojen puhdistusta on tehostettu ja henkilökuntaa on ohjeistettu pysymään kotona, jos heillä on pienimpiäkään flunssaoireita.