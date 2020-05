Nyt on taas aika valita Kurun Urhea Matti ja Heloposki Henna vuodelle 2020.

Kaupunki pyytää lähettämään ehdotukset Kuru-neuvostolle 18.6. mennessä Kurun kirjaston palvelupisteeseen suljetussa kirjekuoressa tai Leena Törmälle. (p. 040 527 5507, leena.torma@phpoint.fi).

Kurun vuoden 2020 Heloposki Henna ja Urhea Matti -arvonimien saajat julkistetaan osana Kuru-viikon ohjelmaa torstaina 16.7. Keihäslahden näyttelytalolla.

Kurun Urhea Matti ja Heloposki Henna –arvonimet on myönnetty vuodesta 1974 alkaen henkilöille, jotka ovat toiminnallaan tehneet Kurua tunnetuksi ja toimineet aktiivisesti kurulaisten hyväksi.

Kurun Urhea Matti ja Heloposki Henna -arvonimet pohjautuvat vuonna 1832 ilmestyneeseen J.L. Runebergin Hirvenhiihtäjät-runoelmaan. Valinnan arvonimen saajista tekee Ylöjärven kaupungin Kuru-neuvosto.

Arvonimen voi saada vain kerran.

Kurun Urhean Matin ja Heloposki Hennan velvollisuutena on laskea kukkavihko Kurun Hirvenhiihtäjät-patsaan juurelle valintaa seuraavan kesän Kuru-viikon viimeisenä päivänä. Patsas sijaitsee Kurun kirkon kupeessa.

Taiteilija Kosti Sartin muotoilemassa reliefipaadessa on kuvattuna kaksi hirvenhiihtäjää ja hirvi talvisessa metsässä 1820-luvulla. Patsas on omistettu kotiseudun raivaajien muistolle, ja se on myös kunnianosoitus suurelle kansallisrunoilijalle J.L. Runebergille.

Jalustaan on kaiverrettu teksti ”J.L. Runebergin ”Hirvenhiihtäjäin” Kurun Urhean Matin ja kotiseudun raivaajain muistolle 22.7.1956″.

Kurun Heloposki Hennat ja Urheat Matit vuosina 1974–2019:

1974 Hilja Mäkinen, Jussi Kovanen

1975 Leena Leuku, Artturi Tiura

1976 Marjaana Hintala, Heikki Kuusilinna

1977 Elli Järvelä, Jalo Hietakangas

1978 Siiri Riskilä, Yrjö Sivula

1979 Elli Kallio, Olli Poukkanen

1980 Liisa Karjula, Oulevi Ylä-Nojonen

1981 Rauha Ylä-Poikelus-Raita-aho, Toivo Hakamäki

1982 Ritva Anttila, Paavo Tervajärvi

1983 Aino Salminen, Tapio Mäkinen

1984 Helmi Haapanen, Martti Kivimäki

1985 Taini Savilahti, Martti Rajala

1986 Anni Vesanen, Väinö Äijälä

1987 Kirsti Petäjäniemi, Viljo Salminen

1988 Marja Laitinen, Reino Järvensivu

1989 Ritva Kapee, Elis Uotila

1990 Ulla-Maija Nieminen, Reino Aho

1991-1992 Leena Törmä, Aimo Ylä-Poikelus

1993 Marja Siukola, Mauno Saarijärvi

1994 Tarja Valkeajärvi, Esko Leponiemi

1995 Pirkko Unkila, Veli Salin

1996 Helvi Summanen, Matti Niemi

1997 Kaarina Matinlompolo, Raimo Mäkinen

1998 Paula Nurmi, Simo Seppälä

1999 Anita Leppälahti, Pentti Tynkkynen

2000 Hellä Rantanen, Esko Kantojärvi

2001 Raili Tulijoki, Tauno Haapala

2002 Riitta Laurila, Vilho Riihikoski

2003 Martti Asunta, Pasi Ahomäki

2004 Liisa Petäjäniemi, Johanna Söderholm

2005 Lyyli Pohja, Teuvo Nurmi

2006 Ritva Hämeenoja, Petri Väisänen

2007 Sirkka-Liisa Nummi, Martti Hannula

2008 Anne Kantojärvi-Kapee, Tapani Elomaa

2009 Katri Siukola, Seppo Marttinen

2010 Kyösti Aalto, Juhani Latoniemi

2011 Tanja Kauppinen, Martti Kauppinen

2012 Jaana Tiura, Erkki Törmä

2013 Minna Sarvijärvi, Kalle Koivumäki

2014 Marjatta Rasi, Tapani Tienari

2015 Merja Vihola, Jarmo Riutta

2016 Ritva Latoniemi, Reijo Nieminen

2017 Seija Koski, Ahti Nieminen

2018 Anne Tanttu, Pekka Kuisma

2019 Tiina Kalliojärvi-Tienari, Petri Alanen