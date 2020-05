Ylöjärven koronaluku on pysynyt samassa – Viime viikolla ei todettu yhtäkään uutta tartuntaa

Ylöjärven koronavirustartunnat eivät ole testausten mukaan lisääntyneet, kertoo THL:n koronatartunnoista ilmoittava karttasovellus.

Ylöjärvellä on siis edelleen yhteensä 16 varmistettua koronatartuntaa. Viikkokohtaisesti suurin määrä koronatartuntoja varmistettiin Ylöjärvellä viikolla 19, jolloin todettiin yhteensä viisi tartuntaa. Ensimmäisistä Ylöjärven koronatapauksista kerrottiin huhtikuun alussa.

Ylöjärven naapurikunnista Nokialla on todettu yhteensä 11 koronatartuntaa. Muista pirkanmaalaiskunnista Lempäälässä tartuntoja on varmistettu 6, Orivedellä 9, Pirkkalassa 11, Kangasalla 14, Valkeakoskella 14 ja Sastamalassa 15. Tampereella tautitapauksia on todettu yhteensä 139.

Koko Pirkanmaalla varmistettuja tartuntoja on nyt yhteensä 256.