Tampereen kaupunkiseutu kasvaa tasaisesti. Uudet asukkaat tarvitsevat monenlaisia koteja, niin uusia kuin vanhasta remontoituja.

Korjausrakentamiseen erikoistuneen Ojares Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ojares kuuluu siihen yrittäjätyyppiin, joka viihtyy paremmin moottorisahan kahvassa työmaalla kuin tummassa puvussa toimistolla.

Kun uudisrakennuksen tieltä kaadettavaksi tuomittu iso koivu on maassa, sahan voi seisauttaa ja siirtää ajatukset korjausrakentamisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Rakentamisen rahoittamisen tapa Tampereen kaupunkiseudulla huolestuttaa.

– Pankit myöntävät mielellään isoja lainoja uusien kerrostalojen rakentamiseen, mutta painavat samalla vanhojen kerrostalojen vakuusarvoa alaspäin. Yhtiölainan saaminen vanhan kerrostalon korjaamiseen on hankalaa. Kuitenkin niitä vanhoja talojakin tarvitaan – ei kaikilla kaupunkiseudulle muuttajilla ole varaa uusien talojen neliöhintoihin, Jukka Ojares toteaa.

Tarjouslaskennan parista työmaalle käymään tullut poika Juho Ojares huomauttaa, että Euroopan Keskuspankki kevensi keväällä pankkien vakavaraisuusvaatimuksia.

– Toivottavasti se näkyy niin, että taloyhtiöiden on helpompi saada luottoa korjaustöihin, Juho Ojares sanoo.

Samalla, kun vanhojen kerrostalojen remontoiminen suo pienituloisillekin mahdollisuuden asua omistusasunnossa, säästetään materiaaleja ja energiaa. Yleensä on järkevämpää korjata vanhaa kuin purkaa.

– Kyllä ne vanhat kerrostalot pystyssä pysyvät. Eikä osakeyhtiömuotoisten talojen purkaminenkaan ole kovin yksinkertaista, Ojares Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Ojares huomauttaa.

Valtaosa Tampereen lähiöiden ja naapurikuntien kerrostaloista kannattaa pitää kunnossa jo pelkästään sen takia, että ne sijaitsevat alueilla, joille riittää jatkossakin tulijoita. Esimerkiksi Hervannassa on työtä korjausrakentajillekin pitkäksi aikaa.

Rakentaminen jatkuu

Ojares Oy:tä työllistävät kaikenlaiset taloyhtiöiden ja julkisten rakennusten korjaukset: putkistosaneeraukset, julkisivuremontit ja peruskorjaukset. Uuttakin välillä rakennetaan kuten teollisuushalleja ja yritysten toimitiloja.

– Olemme perheyritys, ja työllistämme yleensä 10–15 ihmistä sekä vuokratyöntekijöitä. Tämän kokoiselle tekijälle sopivimpia ovat urakat, joissa liikutaan vajaasta miljoonasta muutamaan miljoonaan euroon, Ojares Oy:n taloushallinnosta kohta 30 vuotta vastannut Riitta Ojares kuvaa toiminnan kokoluokkaa.

Tänä keväänä työn alla on ruokala-majoitusrakennus Ylöjärven seurakunnan leirikeskukseen Lempiäniemessä. Rakentaminen pääsi valitusten takia alkuun vähän myöhässä.

Rakennusliikkeen kannalta se oli lopulta hyväkin asia, sillä koronaviruksen lamaannuttamassa maailmassa rakennusalankin näkymät ovat nyt epävarmat. Sovitut urakat toki tehdään, mutta uusien sopimusten allekirjoittaminen voi viivästyä. Juho Ojares kertoo kuulleensa kollegoilta, että rakennushankkeita on jo laitettu jäihin.

1990-luvun alussa pahimman laman aikana yritystoimintaa rakentanut Heikki Ojares ei kuitenkaan näe syytä suureen huoleen niin kauan kuin rakentajat eivät joudu kotikaranteeniin. Kunhan tehtaat pystyvät tuottamaan rakennuksilla tarvittavat materiaalit, ala pysyy käynnissä.

Juuri nyt Heikki Ojaresta huolestuttaa enemmän se, miten pitkään yli 70- vuotiaiden eristäminen jatkuu. Tänä vuonna 74 täyttävä rakennusmestari viettää koronakaranteeniaan yleensä kuorma-auton kopissa purkujätettä kaatopaikalle ajaen.

– Olisin jo jäänyt eläkkeelle, jos sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus olisi järkevämpää. Nyt sukupolvenvaihdos pitäisi toteuttaa joko verotettavana lahjoituksena tai kalliina kauppana, ja kumpikin vaihtoehto on yrityksen kannalta huono, Heikki Ojares sanoo.

Hallittua kasvua

Puolitoista vuotta sitten diplomi-insinööriksi valmistunut Juho Ojares edustaa perheyrityksen tulevaisuutta. Siellä ei ole näköpiirissä kovin radikaaleja muutoksia, sillä nuorin Ojares on sisäistänyt paappansa ja isänsä maltilliset arvot.

– Meidän filosofiamme on, että emme halua olla halvin vaan paras. Teemme työn aina viimeisen päälle kunnolla, ja sillä on pärjätty. Meillä ei myöskään ole mitään pakonomaista tarvetta kasvaa jatkuvasti. Hallitun kokoisessa yrityksessä vaikeatkin ajat on helpompi ylittää, eikä liikevaihdon kasvattamisesta ole hyötyä, jos viivan alle ei jää plussaa.

Juho Ojares tunnetaan myös kunnallispolitiikasta ja Pirkanmaan Kokoomuksen varapuheenjohtajan roolista. Hän tähyää politiikkaan kunnianhimoisesti nyt, kun oman vetovastuun alkamiseen yrityksessä on vielä aikaa.

– Isä kannusti minua hakemaan Kansallisen Kokoomuksen varapuheenjohtajaksi sanomalla, että vessoja tulee joka vuosi uusi vuosikerta. Rakentaminen jatkuu, vaikka välillä olisin muualla, Juho Ojares toteaa.

– En minä silti tästä firmasta mihinkään lähde. Olen aloittanut työt Ojares Oy:ssä 7-vuotiaana nauloja lajittelemalla. Tämä on paapan elämäntyö, jota haluan omalta osaltani viedä eteenpäin.

Ojarekset kannustavat pirkanmaalaisia taloyhtiöitä lähtemään rohkeasti toteuttamaan rakennusten vaatimia korjauksia. Näköpiirissä ei ole ainakaan materiaalien ja työn hintojen laskua, päin vastoin. Korjaukset kannattaa tehdä ajoissa.

Ojares Oy

• Perustettu vuonna 1991

• Liikevaihto 3,3 miljoonaa euroa

• 10 vakituista työntekijää