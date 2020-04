Aika on työmailla kallista valuuttaa. Sitä ei kannata tuhlata tukkureissuihin vaan tilata oma tukku työmaalle.

Talotekniikan tukkukauppa on ala, jolla on vaikea erottua tuotteilla. LVI WaBek -ketju on noussut rivistä rakentamalla täysin uudenlaisen palvelukonseptin, jossa putki- tai ilmastointiurakoitsijan aika ei kulu tukkureissuihin. Urakassa tarvittavat materiaalit voi nimittäin tilata kontissa suoraan työmaalle.

WaCont-palvelussa tukkuliike huolehtii siitä, että kontissa on aina tavaraa. Urakoitsija käyttää ja maksaa tarvikkeita sitä mukaa, kun niitä tarvitaan.

– Palvelu säästää urakoitsijan aikaa ja sopii erityisesti sellaisille työmaille, joista on tukkuun pitkä matka. Isommat putkiliikkeet voivat myös korvata omat varastonsa meidän kontilla, jolloin omaa tilaa ja pääomaa ei tarvitse sitoa tuotteiden varastointiin, LVI WaBekin toimitusjohtaja Kimmo Pelkonen summaa uudenlaisen palvelukonspetin hyötyjä.

– Järjestelmä tuottaa asiakkaalle selkeää lisäarvoa, kun työtä ei tarvitse jättää kesken tukkureissun takia. Konttikaupassa ei synny hävikkiä, eikä tuotteita tarvitse edes tilata itse.

LVI WaBek on konseptoinut erilaisille työmaille sopivat tuotepaketit. Urakoitsijan ei siis tarvitse itse miettiä, mitä tarvikkeita konttiin pitäisi valita. Työmaalle tulevaan konttiin mahtuu noin 550 erilaista tuotetta.

Helppous edellä

WaBekin SuperService-järjestelmää on kehitetty käyttäjäystävällisyys edellä. Kontista ostamiseen ei esimerkiksi tarvita erillistä keruulaitetta, vaan ostokset tehdään kännykällä.

– Lanseerasimme vuonna 2014 ensimmäisenä maailmassa etälukutekniikkaan pohjautuvan kaupan. Teimme järjestelmästä heti mobiilin eli kännykällä käytettävän, Kimmo Pelkonen kertoo.

Kontissa asioiova asiakas vie puhelimensa hyllyn reunassa olevan etiketin päälle ja syöttää käyttämänsä kappalemäärän. Osto kirjautuu järjestelmään, jolloin WaBekissa tiedetään, paljonko kontissa on tavaraa jäljellä ja milloin sitä pitää täydentää. Samalla tieto ostoksesta kulkeutuu laskutukseen.

Myymälöitäkin tarvitaan

LVI-tukkukauppa on volyymibisnestä eli kaikenlaisia putkia, liittimiä ja nippeleitä on myytävä valtavat määrät. Siksi myös perinteisiä myymälöitä tarvitaan, mielellään hyvillä kauppapaikoilla. LVI WaBek -ketjulla on viisi myymälää, joista Pirkanmaalla sijaitsee kaksi, Lempäälän Marjamäessä ja Ylöjärven Elovainiolla.

– Näin toimimme Tampereen molemmilla puolilla hyvien yhteyksien päässä. Ylöjärven myymälästä tavaraa kulkee myös Satakunnan suuntaan, Kimmo Pelkonen kertoo.

Myymälöiden tuoma näkyvyys on tärkeää, jotta ketjun nimi tulee alan toimijoille tutuksi. Ylöjärvellä WaBekilla onkin tonttivaraus myös Vaasantien varressa Teivon alueella.

Siinä missä konttikauppa palvelee parhaiten isoilla työmailla, pienemmät urakoitsijat asioivat edelleen mielellään perinteisessä kivijalkamyymälässä. Ylöjärven Elovainiolle LVI-WaBek avattiin pari vuotta sitten.

Aivan perinteisiä kauppoja eivät WaBekin myymälätkään ole, sillä ne ovat auki kellon ympäri 24/7.

– SuperService on lyhyesti kiteytettynä tuottavaa ja turvallista tukkukauppaa. Asiakkaalle tuottavuus syntyy edistyksellisitä digitaalisista palveluista, kuten kaupintatavoista jossa asiakas voi hoitaa ostoksensa matkalla työmaalle tai sieltä pois mihin kellonaikaan hyvänsä tai suunnittelupalveluista, joita tuotamme moniin myymiimme järjestelmiin, Kimmo Pelkonen sanoo.

– Turvallisuus tarkoittaa sitä, että myymme eurooppalaisia laatubrändejä parhailla mahdollisilla takuuehdoilla ja myynti- sekä suunnittelupalveluilla. Tavoitteemme on tuottaa rakennusten elinkaaren kannalta maksimaalisen tuottavia ja laadukkaita kokonaisuuksia.

Verkkokauppa singahti kasvuun

Vaikka keskellä yötä voi asioida myös WaBekin verkkokaupassa. Verkkokaupassa toimitaan samoilla tunnuksilla kuin myymälässäkin, joten ostoksensa voi tehdä juuri kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla tavalla, ja ne päätyvät samalle laskulle.

Edelleen voi tehdä myös noutotilauksia puhelimella ja sähköpostilla kuten ennenkin. Perinteisiä kaupankäynnin muotoja ei ole rajoitettu, sillä uusien järjestelmien läpi lyöminen ottaa aina aikansa.

– Automatisoitu palvelu kontteineen tuottaa jo puolet liikevaihdosta, ja sen osuus kasvaa koko ajan. Nuoremmat sukupolvet ovat jo omaksuneet verkosta ostamisen, ja koronavirusaikana muutos on edennyt nopeasti, Kimmo Pelkonen toteaa.

Tämän kevään poikkeusoloissa verkkomyynti lisääntyi nopeasti 60 prosentilla viime vuodesta. WaBekilla on 24 tunnin palvelulupaus eli verkosta tilattu tavara on vuorokauden sisällä työmaalla. Pirkanmaalla ja Uudellamaalla yrityksellä on omat jakeluautot

LVI WaBek Oy

• Perustettu vuonna 2004

• Liikevaihto 20 miljoonaa euroa

• Ketju työllistää 50 ihmistä

• Valikoimaan kuuluu noin 20 000 tuotenimikettä