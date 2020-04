Pian Ylöjärvellä voi viettää myös koiramaista lomaa – Lemmikkihotelli aukeaa toukokuussa

Kun perhe lähtee reissuun, lemmikkikin ansaitsee laadukkaan loman. Eläinystävä kannattaa viedä paikkaan, jossa sillä on touhua tai rauhaa sen mukaan, mitä kukin eläin kaipaa.

Ennen vanhaan riitti, että koira pääsi loman ajaksi johonkin hoitolaan ”säilöön”, sai ruokaa ja pääsi välillä ulos. Nyt ymmärretään, että karvaisetkin perheenjäsenet ansaitsevat parempaa.

Toukokuussa Ylöjärvellä ovensa avaava lemmikkihotelli Doggies & Kitties Oy haluaa tarjota pirkanmaalaisperheiden lemmikeille yksilöllistä hoitoa. Koiralle voi valita touhuloman, hemmotteluloman tai lepoloman.

– Jokainen koira on yksilö. Yksi tykkää köllöttää sylissä rapsuteltavana, toisen energiaa pitää purkaa vaikka palloa heittelemällä, kolmas haluaa leikkiä toisten koirien kanssa pihalla, yrittäjä Kirsi Hautakangas kuvaa erilaisia asiakkaitaan.

– Räätälöimme jokaiselle koiralle oman hoitopaketin sen tarpeiden ja tottumusten mukaan. Näin koira oikeasti viihtyy hotellissa ja sillä on muun perheen reissun ajan mahdollisimman mukavaa.

Doggies & Kitties on Kirsi Hautakankaan perustama lemmikkihotelliketju. Hautakankaan ensimmäinen oma Doggies & Kitties -hotelli sijaitsee Seinäjoella. Jyväskylässä, Hämeenlinnassa sekä Porvoossa on ketjuun franchising-periaatteella kuuluvat hoitolat.

Hotellielämään tottuu nopeasti

Hollantia ja USA:ta myöten koirahoitoloissa työskennellyt yrittäjä vakuuttaa, että lähestulkoon koiran kuin koiran voi tuoda lemmikkihotelliin hoitoon. Koira on luontaisesti sopeutuvainen eläin, ja suurin osa hauvoista pärjää ihan hienosti viikon hotellissa ilman sen kummempia esivalmisteluja.

Jos on epävarma oman koiransa joustavuudesta, kannattaa käydä tutustumassa paikkaan ja hoitajiin etukäteen. Pari hoitopäivää ennen pidempää lomaa helpottaa sekä koiran sopeutumista että omistajan huolta.

– Varsinkin nuori koira kannattaa tuoda joskus muuten vain päivähoitoon, jolloin se oppii, että tämä on kiva paikka, johon voi välillä tulla ja josta sitten taas palataan kotiin. Silloin koira on helppo tuoda hotelliin, kun todellinen tarve yllättää, Hautakangas sanoo.

– On tietysti olemassa myös läheisriippuvaisia koiria ja sellaisia, jotka eivät osaa olla suljetussa tilassa. Niitä on kuitenkin todella vähän.

Oma tupa, oma lupa

Doggies & Kitties hotellissa jokaiselle asiakkaalle tai saman perheen lemmikeille on oma huone. 1990-luvulta asti eläimiä työkseen hoitanut lemmikkihotellin emäntä vakuuttaa, että koirat oppivat nopeasti rentoutumaan uudessa omassa turvapaikassa, josta aina välillä käydään tutustumassa muuhun maailmaan ja toisiin koiriin. Vaikka ympäriltä kuuluu ääniä, koiran omaan huoneeseen ei kukaan tule ilman sen lupaa.

– Huoneissa on lasiovet, mutta ei luukkuja pihalle. Hoitajat käyttävät koiria pihalla, käsittelevät ja aktivoivat niitä. Muiden koirien kanssa hyvin juttuun tulevat yksilöt ulkoilevat yhdessä, mutta aina hoitajan valvonnassa, Hautakangas kertoo.

Ulkoilu tapahtuu paitsi koirapuistomaisella pihalla myös lenkkeillen – kaikki koirat kun eivät esimerkiksi kakkaa ilman kunnon lenkkiä.

Koirien käsittely ja aktivointi on työllistävää hommaa. Yksi ihminen pystyy työvuoron aikana hoitamaan noin 15 koiraa. Vakituisesti hotellissa työskentelevät yrittäjä ja yksi työntekijä, sesonkiaikana tarvitaan enemmän väkeä.

Työ vieraiden koirien ja kissojen parissa vaatii hoitajilta paljon. Pitää olla sekä eläintenhoitajan koulutus että eläintenlukutaitoa.

– Se tulee vain käytännön työstä ja eläinten kanssa olemisesta. Ylöjärvellä oli todella paljon hyviä hakijoita, ja meillä on ollut suorastaan valinnan vaikeutta, yrittäjä iloitsee.

Kissat ovat oma lukunsa

Siinä missä koira tarvitsee huolenpitoa ja ulkoilua päivittäin, kissa viihtyy enemmän omissa oloissaan vaikka tarvitseekin myös seuraa ja aktivointia. Kissoja tuodaan lemmikkihotelliin huomattavasti vähemmän.

– Kissoilla on myös omat huoneet ja ulkoilualue, jossa ne käyvät, jos tahtovat. Keskenään ne eivät ole tekemisissä, hotellinjohtaja kertoo.

Toukokuun alussa Ylöjärven Soppeenmäkeen valmistuvassa hotellissa on noin 300 neliötä hallia koirahuoneita, trimmauspaikkaa, sisäleikkialuetta, kissalaa ja toimistoa varten. Tilaan mahtuu 35 koirahuonetta ja kahdeksan kissahuonetta.

– Kaikki huoneet eivät varmastikaan ole jatkuvasti täynnä, mutta lomasesonkeina tilaa tarvitaan. Ajatuksena on, että pystymme palvelemaan silloin, kun tarve on kovin. Normaaliaikana meille on helppo tulla lyhyelläkin varoitusajalla, kun huoneita on aina vapaana, Kirsi Hautakangas sanoo.

Lyhyen matkan päässä Vaasantieltä sijaitseva koirahotelli palvelee paitsi ylöjärveläisiä myös muita pirkanmaalaisia. Ylöjärvi valikoitui Tampereen kaupunkiseudulle avattavan hotellin toimipaikaksi, kun paikallinen hallirakentaja löysi sieltä toiminnalle sopivan tontin ja tarjoutui rakentamaan hotellille tilan.

– Ylöjärvi on kasvava paikkakunta ja sijainniltaan loistava, jotta voimme palvella koko Tampereen talousaluetta. Täällä on myös hyvin yrittäjäystävällinen meininki, Hautakangas sanoo.

Mistä kyse?

Doggies & Kitties

• Ensimmäinen suomalainen lemmikkihotellitoiminnan kasvuyritys

• Perustettu vuonna 2016

• Ketjuun kuuluu viisi lemmikkihotellia, joista kolme on franchise-yrityksiä

• Liikevaihto vuonna 2019 oli 185 000 euroa.