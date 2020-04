Pakkaamisen ja laadunvalvonnan laiteratkaisuihin erikoistunut LinePack Oy pitää huolta siitä, että elintarvikkeet päätyvät korona-aikanankin kuluttajalle asti hygieenisesti ja tasalaatuisesti pakattuna.

Kun ostat kaupasta vaikkapa Härkistä tai S-Herkkukeittiön valmisruokia, et varmastikaan tule ajatelleeksi, kuka on valmistanut tuotteiden pakkauslinjastot. Ihan yhdentekevää se ei ole kuluttajankaan kannalta, sillä sujuva pakkaaminen sekä laadunvalvonta vaikuttavat myös kuluttajalle myytävän tuotteen hintaan ja laatuun.

– Pakkauslinjasto uusitaan yleensä siinä vaiheessa, kun tuotantoa on tarkoitus kasvattaa. Hyvä pakkauslinjasto pitää huolen siitä, että tuotetta on joka paketissa sama määrä ja se on hygieenisesti pakattu. Kun projekti sujuu hyvin, pakattavan tuotteen tehokkuus ja laatu saadaan uudelle tasolle, LinePack Oy:n tekninen johtaja Henri Ihalainen kuvaa työnsä merkitystä kuluttajalle.

– Meidän tehtävämme on luoda asiakkaille hyvät kasvun edellytykset ja kasvaa siinä sivussa itsekin.

Automaatiota ja laadunvalvontaa

LinePackin erikoisalaa on kaikkeen annostelemiseen, punnitsemiseen ja pakkaamiseen liittyvä automaatio. Tuotekehitykseen satsataan erityisesti digitalisaation näkökulmasta.

– Olemme kehittäneet laitteisiin ja linjastoihin etävalvontaratkaisuja, jotta asiakkaan ei tarvitse murehtia laitteiden huollon tarpeesta. Automaatti ilmoittaa itse, että nyt alkaa olla laitteen huoltamisen aika, Ihalainen kertoo.

Yrityksen asiakkaita ovat elintarviketeollisuus ja julkinen sektori kuten Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ateriapalvelu Pirkanmaan Voimia.

– Olemme monessa mukana. Suuren osan tuotteista kuten ruokien annostelussa käytettävät pumput ja pesukeskukset valmistamme Ylöjärvellä, mutta tuomme myös maahan eurooppalaisia pakkauslaitteita, kuljettimia, vaakoja ja annostelijoita, Henri Ihalainen luettelee.

Liikeideana on tarjota asiakkaalle koko järjestelmä avaimet käteen -periaatteella. Etenkin huollon kannalta asiakkaalle on huomattavasti helpompaa tilata kaikki laitteet samalta toimittajalta kuin haalia linjastot, vaa’at, annostelijat ja tarrakoneet kaikki eri paikoista.

– Toki toimitamme myös yksittäisiä laitteita silloin, kun kokonaisuus on muuten kunnossa, Ihalainen sanoo.

Kilpailu nostaa palvelun tasoa

Vaikka pakkauslaiteala on kuluttajille varsin tuntematon, silläkin vallitsee kova kilpailu. Henri Ihalaisen mielestä kilpailu on hyvä asia, sillä se erottaa ammattitaitoiset toimijat muista. Jos kilpailua ei olisi, asiakkaat saisivat huonompaa laatua ja palvelua.

LinePack on päättänyt pärjätä kilpailussa hyvällä palvelulla ja aidolla paneutumisella asiakkaan tarpeisiin. Yrityksen omistajat ovat toimineet sektorilla yli kaksi vuosikymmentä, joiden aikana on ehtinyt kertyä osaamista ja näkemystä hyvistä toimintatavoista.

– Saamme paljon palautetta siitä, että todella kuuntelemme asiakasta ja näemme vaivaa heidän ongelmiensa ratkaisemiseksi. Se tarkoittaa, että teemme paljon tuotteiden räätälöintiä. Emme jätä tuotekehittelyä kesken vaan muokkaamme laitteita, kunnes ne vastaavat asiakkaan kaikkiin tarpeisiin, Ihalainen lupaa.

Verkostot ratkaisevat

Vuonna 2014 perustettu LinePack Oy muutti reilu vuosi sitten Tampereelta Ylöjärvelle. Ylöjärven Yrityspalvelu Oy houkutteli paikallisia yrittäjiä siirtämään toimipaikkansa kotikaupunkiin muun muassa auttamalla tilojen etsimisessä.

Muutto osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Yrityksen toiveiden mukainen halli valmistui Elovainion Hiekkatielle, Vaasantien tuntumaan. Logistisesti loistavalta paikalta on helppo lähteä huoltokeikalle.

– Ylöjärveltä on sujuvaa liikkua joka suuntaan. Meillä on koko maan kattava huolto, ja enimmäkseen operoimme täältä päätoimipaikasta käsin. Helsingin ja Oulun seudun palveluista vastaavat kumppanuushuollot, Henri Ihalainen kertoo.

Kokenutkaan ammattilainen ei pärjää ilman hyviä verkostoja. LinePackille Ylöjärvi on oiva sijaintipaikka myös siksi, että valtaosa yrityksen alihankkijoista löytyy Ylöjärveltä.

– Projektit toteutuvat suunnitellusti, kun verkosto toimii. Kaikkea ei pysty eikä kannata tehdä itse. Työllistämme kahdeksan oman tekijän lisäksi kahdeksan alihankkijaa. On tosi hienoa, että olemme löytäneet paikallisia kumppaneita. Ylöjärveläiset yrittäjät ovat aktiivisia verkostoitujia, Henri Ihalainen sanoo.

Hän kehuu myös Ylöjärven kaupungin ja asukkaiden yritysmyönteisyyttä. Kaupungissa vallitsee ilmapiiri, jossa on hyvä olla yrittäjänä.