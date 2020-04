Saunan mystiseen maailmaan savu- ja taidesaunassa

Taidehotelli Urkin Piilopirtti tarjoaa korkeatasoiset majoitustilat. Käytössä on 14 persoonallista majoitushuonetta ja 2 huoneistoa. Kuvanveistäjä Essi Pitkäsen uusi teos Muusat on ensimmäisen kerran esillä tämän kesän näyttelyssä. (Kuva: Rami Marjamäki)0Tämän paikan uniikki henki syntyi jo vuosikymmenet sitten kauppaneuvos Kalle Kaiharin ja presidentti Urho Kekkosen ystävyydestä. Merkkimiehet tekivät työtään kansan keskuudessa antaen paljon suomalaiselle yhteiskunnalle. Ystävykset latasivat akkujaan saunomalla, kalastamalla, nauttimalla luonnosta sekä keskustelemalla syvällisesti. Nykymuotoinen Taide- ja Luontohotelli Urkin Piilopirtti viljelee kaikessa toiminnassaan Kaiharin ja Kekkosen viitoittamaa hyvän mielen ja olon vaalimista. Paikka onkin ollut yritysten suosiossa kokous- ja virkistyspäivien paikkana.Taide- ja Luontohotelli Urkin Piilopirtin isäntä ja yrittäjä Jyrki Sasi rakentaa kohdettaan tarkoilla ja ylevillä kriteereillä. Kaiken toiminnan perustana on tinkimättömyys korkeassa laadussa. Esimerkiksi jokaisen alueelle tilaustyönä valmistettavan taideteoksen hyväksyy kuraattorina kuvanveistäjä Radoslaw Gryta, joka on Suomen ensimmäinen kuvanveiston professori. Hotelli tarjoaa eri kategorioissa 14 majoitushuonetta sekä 2 huoneistoa. Saunomaan pääsee taide- ja savusaunassa. Erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet pidetään aistikkaassa paviljongissa, jossa on ravintolaa varten suunnitellut astiat.

Saunat ovat Urkin Piilopirtin sydäntä. Kirkas- ja raikasvetisen Iso Lehmijärven rannalla lämpiävät niin avara ja kaunis taidesauna kuin sievä ja mystinen savusaunakin.

Sinä voit varata käyttöösi molemmat saunat tai jommankumman.

Saunottelu ja pulahtaminen virkistävään järveen on aina ikimuistoinen kokemus.

TILAUSSAUNA

– Toteutetaan räätälöidysti asiakkaan toiveiden mukaan.

– Käytettävissä kodikas tupa, jossa voi nauttia talon tarjoamaa ruokaa sekä juomia.

– Saatavilla laaja kattaus oheispalveluja.

YLEISET SAUNAT KESÄLLÄ 2020

– Keskiviikkoisin ja perjantaisin (alkaen ke 24.6. ja la 27.6.2020). Yleiset saunat palvelevat viimeisen kerran lauantaina 1.8. ja keskiviikkona 5.8.

– Saatavilla keittoateria tai paikan päällä valmistettu rosvopaisti.

Kesän 2020 taidenäyttelyt (4):

Kuvataide ja muotoilu yhdistettynä musiikkiin, tekniikkaan, matematiikkaan ja arkkitehtuuriin

Urkin Piilopirtin tämän kauden näyttelyt tarjoavat aivojumppaa, uudenlaisen näkymän taiteen rajattomaan maailmaan. Niissä on palasia, aineksia musiikista, tekniikasta, matematiikasta ja arkkitehtuurista, jotka yhdistyvät kuvataiteeseen ja muotoiluun. Näyttelyiden annista suurin osa ulkona olevia kuvanveiston töitä.

AVAJAISET Äitienpäivänä 10.5. kello 12-17.

Tervetuloa!

Liput: erillisliput kuhunkin näyttelyyn tai yhteislippu 8 €/hlö, lapset 4 € (7-17 vuotta), perhelippu 20 €.

TAIDENÄYTTELY AVOINNA VIIKOITTAIN KE–LA:

Alkaen 24.6. ja päättyen 8.8. Yleisöopastuksia. Tilaa oma opas!

Sota-ajan laulujakesäkonsertissa

Urkin Piilopirtin perinteinen KESÄKONSERTTI tiistaina 16.6. klo 18.00

OHJELMISTO koostuu sota-ajan lauluista.Taiteilijavieraana on baritoni RAIMO LAUKKA.

Liput: 28 euroa. Jos konsertti joudutaan peruuttamaan koronapandemian johdosta, ilmoitamme siitä verkossa www.urkinpiilopirtti.fi

URKIN PIILOPIRTTI

Sasintie 400

39150 Pinsiö

(Ylöjärvi/ Nokia/Hämeenkyrö)

Puh. 0400 437 340

info@urkinpiilopirtti.fi

www.urkinpiilopirtti.fi