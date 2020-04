Kun pienkuormaajia valmistava Avant Tecno Oy osti 45 000 neliön entisen autolasitehtaan kiinteistön, moni povasi tilojen muodostuvan riippakiveksi yritykselle.

Toisin kävi.

Avant Tecno Oy:n toimitusjohtaja, teollisuusneuvos Risto Käkelä on yrittäjänuransa varrella tottunut ottamaan isojakin riskejä. Silti autolasivalmistaja Pilkingtonilta tyhjäksi jääneen valtavan teollisuuskiinteistön ostaminen viisi vuotta sitten hirvitti.

– Olihan se iso riski. Olemme itsekin yllättyneitä siitä, että projekti on onnistunut näin hyvin ja tilat ovat täyttyneet. Tällä hetkellä siellä on vapaana enää vähän toimistotilaa, Käkelä kertoo.

– Jälkikäteen voi todeta, että naapurikiinteistön ostaminen oli todella onnistunut siirto. Tuotantomme on kasvanut sitä vauhtia, että emme millään olisi sopineet alkuperäistontille. Kokonaan uusien tilojen rakentaminen nykyisiä tarpeita varten olisi ollut kymmenien miljoonien eurojen investointi.

Vaasantien varressa näyttävällä paikalla sijaitsevasta kiinteistöstä hiukan alle puolet on Avant Tecnon omassa käytössä. Toisessa puolikkaassa toimii liki parikymmentä vuokralaista, vakiintuneita toimijoita, paikkakunnalle muuttajia sekä start up -yrityksiä.

– Aina, kun tulee uusi vuokralainen, tila saneerataan heille. Näin kiinteistö pysyy kunnossa, Risto Käkelä toteaa.

Investointiohjelma jatkuu edelleen

15 prosentin vuosivauhdilla kasvanut Avant Tecno on investoinut laserleikkaukseen, automatisoituun maalamoon sekä särmäys- ja hitsausrobotteihin. Tuotannon pitäminen kotimaassa on edellyttänyt investointeja automatisaatioon.

Tulevina vuosina kasvua haetaan erityisesti sähköisistä pienkuormaajista. Toistaiseksi Avant on ainoa valmistaja, jolla on jo tuotannossa kaksikin sähkötoimista mallia. Niitä arvostetaan erityisesti eläintiloilla ja rakennuksilla, joissa kuormaajilla työskennellään sisätiloissa.

Avantin pienkuormaajia viedään yli 50 maahan. Koronapandemia luonnollisesti vaikuttaa maailmanlaajuisessti toimivan yrityksen toimintaan.

– Edelleen tuotanto käy täysillä, mutta komponenttitoimittajien vaikeuksista on jo ollut merkkejä. Sellaisten selvittely on toki meille arkipäiväistä ja jatkuvaa työtä, Avant Tecnon varatoimitusjohtaja Jani Käkelä toteaa.

– Pandemia vaikuttaa maailmantalouteen pitkälle syksyyn. Ehkä ensi talvena tilanne alkaa helpottaa, Risto Käkelä arvioi.

Innorent valmistaa mobiilileja autonpesumoduuleja

Yrityskylän uusimpia tulijoita on autonpesurakentamisen pohjoismainen markkinajohtaja Innorent.

Vajaa vuosi sitten Avantin yrityskylään muuttaneen Innorentin tuote ei ole sieltä pienimmästä päästä. Yritys nimittäin valmistaa kokonaisia autonpesuhalleja, jotka lähtevät tehtaalta valmiina moduuleina asennettavaksi huoltoaseman tai kauppakeskuksen pihaan.

– Vuosi sitten etsimme tuotantotilaa, jossa korkeus riittäisi moduulien kokoamiseen ja etenkin ovet olisivat riittävän korkeat, jotta valmiit moduulit mahtuvat kokonaisina ulos. Avantilla oltiin valmiita muokkaamaan tiloja meidän toiminnallemme sopiviksi, toimitusjohtaja Markus Niemi kiittää.

Siirrettävien pesuhallimoduulien valmistus alkoi Soppeenmäessä heinäkuussa, ja maaliskuussa myös Innorentin toimistotilat siirtyivät Pirkkalasta Avantin kiinteistöön.

Ainutlaatuinen innovaatio

Vuonna 2016 perustettu Innorent rakensi aluksi autonpesuhalleja perinteiseen tapaan paikan päällä. Sitten yrittäjät tajusivat, että kokonsa puolesta pesuhallin voisi esivalmistaa sisätiloissa ja siirtää valmiina paikan päälle. Tuotekehitystyön tuloksena syntyi siirrettävä pesumoduuli.

– Mobiili moduuli vastaa asiakkaiden muuttuviin tarpesiin. Paikka, joka nyt sopii hyvin autopesulalle, ei ehkä kymmenen vuoden päästä olekaan enää niin hyvä liiketoimintapaikka. Mobiili moduuli on helppo siirtää uuteen sijaintiin. Se merkitsee tehokkaampaa resurssien käyttöä ja kestävää kehitystä, Niemi summaa.

Siirrettävä pesuhalli sopii esimerkiksi markettien parkkipaikoille, joissa autoilevat ihmiset muutenkin liikkuvat. Työmaa ei häiritse kaupankäyntiä pitkään: moduuli hoituu käyttökuntoon kahdessa, kolmessa viikossa.

Kasvua Innorent hakee erityisesti Ruotsista, jossa yrityksellä on oma vientiyhtiö. Siinä missä suomalainen autoilija pesee ajokkinsa keskimäärin 3,5 kertaa vuodessa, ruotsalainen käy pesuhallissa peräti kahdeksan kertaa. Autonpesuloille on siis naapurissa kysyntää.

Tehoja konepajatoimintaan

Ylöjärveläinen TuottoPlus tekee helppokäyttöisiä toiminnanohjausjärjestelmiä pienille ja keskisuurille konepajoille.

Moni Avantin yrityskylän toimija perustaa menestyksensä aivan ainutlaatuisille tuotteille. Toiminnanohjausjärjestelmiä valmistava TuottoPlus on yksi niistä.

– Meillä ei ole suoranaisia kilpailijoita, sillä muita tämän tyyppisiä toimijoita ei markkinoilla ole, yrittäjä, toimitusjohtaja Henri Kantola sanoo.

Toiminnanohjausjärjestelmiä tekevät toki muutkin, mutta TuottoPlus-järjestelmä on suunniteltu erityisesti pienten ja keskisuurten konepajojen tarpeisiin. Ylöjärveläisyrityksessä tietetään, että alle sata ihmistä työllistävissä konepajoissa pärjätään yleensä aika simppelillä toiminnanohjauksella. Tehokkuus varmistetaan järjestelmän räätälöinnillä.

– Ohjelmaan on toki saatavissa kaikki ne ominaisuudet, mitä monimutkaisemmissakin järjestelmissä on, mutta yritys saa itse valita, mitä se oikeasti tarvitsee. Näin lopputulos on juuri kyseisen konepajan arkeen sopiva, Kantola vakuuttaa.

Toiminnaohjausjärjestelmän tarkoitus on pitää tekijät ajan tasalla konepajan tuotannosta. Erilaisista mittareista käy reaaliaikaisesti ilmi, mitä töitä on tilattu, mitkä ovat kesken ja missä vaiheessa, mikä kenties myöhässä aikataulustaan. Yhdellä napin painalluksella järjestelmästä saa selkeää dataa projektien tehokkuudesta ja kannattavuudesta.

Konseptiin kuuluu, että ohjelma tuodaan asiakkaalle mahdollisimman valmiina.

– Asiakastyytyväisyys on meillä selkeästi parempi kuin isommilla toimijoilla, Henri Kantola sanoo.

TuottoPlus muutti Avantin yrityskylään Teivon raviradan naapurista. Yrittäjällä oli visio toimistosta Tampereen keskustan tuntumassa, mutta työntekijät halusivat pysyä Ylöjärvellä. Naapurikaupungin aamuruuhkat eivät houkutelleet.

– He olivat kyllä oikeassa, sillä tämän parempaa sijaintia meille ei ole. Paikka on näkyvästi Vaasantien varressa, ja tästä on helppo liikkua asiakaskäynneille joka suuntaan. Jos jotain kehitettävää pitää nimetä, niin alueen yritysten näkyvyttä Vaasantielle päin voisi lisätä. Moni yllättyy kiinteistössä sijaitsevien yritysten määrästä, Kantola sanoo.