Valtakunnallisen Uskalla Yrittää -yrittäjyyskilpailun palkinnot jaettiin tänään torstaina. Vuosi yrittäjänä -ohjelman voitto tuli Ylöjärvelle, kun perus- ja toisen asteen pääpalkinto myönnettiin Ylöjärven lukion neljän oppilaan perustamalle Jalo NY:lle.

Veikka Kukon, Anselmi Koivusen, Milana Itäpään ja Elmo Pyykön perustama Jalo NY lähtee edustamaan Suomea heinäkuussa EM-kisoihin.

Jalo NY valmistaa ainutlaatuisia rusetteja kierrätys- ja ylijäämämateriaaleista. Tuotteet ovat ekologisesti ja yhteiskuntavastuullisesti käsityöllä valmistettuja. Yrityksen rusetteja voi ostaa yrityksen verkkokaupasta. Kilpailun tuomaristo vakuuttui Jalo NY:n arvoista, käytännön toiminnasta, selkeästä osaamiseen perustuvasta roolituksesta sekä suunnitelmallisesta tekemisestä ja kehittämisestä koko toiminnan ajan. Yrityksen ehdoton vahvuus on myös go to market -ajattelu ja se, että yrityksen liiketoimintaidean ytimessä ovat ekologisuus ja eettisyys.

Palkintojenjakotapahtumassa jaettiin nuorille yrittäjille tukku muitakin palkintoja, joita antoivat Uskalla Yrittää -kilpailun ja Nuori Yrittäjyys ry:n kumppanit. Signature-palkintojen teemoina korostuivat vastuullisuus, rohkeus, innovatiivisuus ja usko omaan tekemiseen.

Jalo NY nappasi myös kaksi signature-palkintoa. Jalo NY sai rahoitusyhtiö SEB:n jakaman SEB Care for Ambition -palkinnon. Lisäksi yritykselle myönnettiin kakkospalkinto varainhoitoyritys Taaleri Oyj:ltä.

EM-kisoihin Jalo NY:n ohella lähtee korkea-asteen voittajaksi valittu A.I.M Tracking NY Turun korkeakouluista. Osana Uskalla Yrittää-finaalia järjestetyssä Pikkuyrittäjät-finaalissa palkittiin alakoulujen yrittäjyyskasvatuksen ohjelmassa mukana olleita yrityksiä. Espoon Laajalahden koulun oppilaiden SpaGang-yritys palkittiin lukuvuoden parhaana pikkuyrityksenä.

EM-kisat piti alunperin järjestää Portugalissa, mutta koronatilanteen vuoksi EM-kisat pidetään online-kilpailuna.

– Finaaleihin edenneet nuoret yrittäjät toteuttivat loppusuoran tehtävät verkossa. Tämä ei nuoria hidastanut, vaan kristallinkirkkaiksi kiteytettyjä bisnesideoita, aloitekykyä ja luovuutta saatiin nähdä verkon välityksellä vähintään yhtä paljon kuin kasvokkaisissa kohtaamisissa, Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen kertoo.

– Kokemustemme sekä tutkimusten mukaan pitkäjänteinen yrittäjyyskasvatus vahvistaa muun muassa itseluottamusta, innovatiivisuutta ja verkostoitumiskykyä, mutta ennen kaikkea se vahvistaa resilienssiä, asennetta sopeutua nopeaan muutokseen. Tätä taitoa nuorilta kaivataan entistä enemmän. Kannustamme kaikkia Suomen kouluja ja oppilaitoksia tarttumaan maksuttomiin ohjelmiin, joiden avulla yrittäjyystaitoja, oman talouden hallintaa ja työelämätaitoja voidaan harjoitella osana koulun perustoimintaa, Utriainen lisää.

Kerromme vielä tänään lisää Jalo NY:n tunnelmista Ylöjärven Uutisten verkkosivuilla.