Ylöjärven Uutisten uusi uutissovellus on julkaistu iOS- ja Android-laitteille. Sovelluksesta löytyvät Ylöjärven Uutisten tuoreista uutisista koostuva uutisvirta ja näköislehti eli paperilehden digitaalinen versio. Voit ladata sovelluksen ilmaiseksi tästä linkistä tai voit myös hakea omasta sovelluskaupastasi ”Ylöjärven Uutiset”.

Miksi sovellus kannattaa ottaa käyttöön?

Ylöjärven Uutisten uutisvirrassa julkaistaan tuoreita paikallisuutisia joka päivä, ja sovelluksella pääset helposti niihin käsiksi. Uutisvirrassa on näppärää siirtyä jutusta toiseen ”swaippaamalla” vaakasuunnassa.

Näköislehti julkaistaan sovelluksessa aina tiistai-iltaisin kello 20. Näköislehtiä on erityisen kätevää lukea tabletsovelluksella. Näköislehtiä voi myös ladata offline-tilaan, jonka ansiosta lehtiä voi lukea myös sellaisina hetkinä, kun nettiyhteyttä ei ole saatavilla.

Sovellus muistaa kirjautumisesi, joten sinun tarvitsee kirjautua sisään vain kerran. Sovelluksessa toimivat samat tilaajien digitunnukset kuin ylojarvenuutiset.fi:ssä.

Uusi uutissovellus sekä kaikki muutkin Ylöjärven Uutisten digisisällöt kuuluvat lehden täys- ja digitilaajien tilaukseen. Sovellus toimii laitteilla, joiden käyttöjärjestelmä on vähintään iOS 10 tai Android 7.

Näin otat sovelluksen käyttöön

1. Lataa sovellus laitteellesi sovelluskaupasta.

Tässä on suora linkki, ja löydät sovelluksen myös hakemalla ”Ylöjärven Uutiset” omasta sovelluskaupastasi. 2. Avaa sovellus. Klikkaa oikean yläreunan valikosta sovelluksen asetukset ja kirjaudu sisään digitunnuksellasi. 3. Sovelluksen valikosta pääset uutisvirtaan ja näköislehteen. 4. Nauti lukuhetkestä. 5. Älä kirjaudu lopuksi ulos, jotta sovellus muistaa kirjautumisesi myös seuraavalla kerralla. Tarkemmat kuvalliset ohjeet löytyvät osoitteesta ylojarvenuutiset.fi/digi.

Kirjaudu sisään, niin pääset lukemaan

Osa sovelluksen sisällöistä on vain tilaajille ja osa avautuu ilman kirjautumista. Kun käytät Ylöjärven Uutisten digipalveluja, muista kirjautua sisään omalla digitunnuksellasi, niin saat kaikki tilaajille tarkoitetut sisällöt auki. Ylöjärven Uutisten digisisällöt kuuluvat aina kaikkien täys- ja digitilaajien tilaukseen.

Jos sinulla ei ole vielä digitunnusta, saat tunnuksen itsellesi helposti täältä.

Jos sinulla on jo digitunnus, käyttäjätunnuksesi on sähköpostiosoitteesi. Jos salasana on päässyt unohtumaan, voit uusia sen täällä.

Jos kaipaat apua digitunnukseesi liittyen, voit aina olla yhteydessä asiakaspalveluumme.