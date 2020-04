Pinsiössä sijaitsevan Urkin Piilopirtin yleisösaunakokeilu tuotti myönteisiä ja kannustavia kokemuksia kahden viime kuukauden aikana.

Urkin Piilopirtti aloitti maaliskuussa kokeilun, jossa se testasi savu- ja taidesaunan suosiota yleisösaunavuoroilla lauantaisin. Piilopirtin isäntä Jyrki Sasi kiteyttää kokemuksien olevan kannustavia ja myönteisiä.

– Jatkamme yleisösaunojen järjestämistä juhannuksen jälkeen keskiviikkoisin ja lauantaisin. Ensimmäinen sauna kutsuu keskiviikkona 24. kesäkuuta, Sasi kertoo.

Tampere on niittänyt paljon mainetta supisuomalaisen perinteen vaalimisella. Koko kaupunkiseudulla on lähes 30 julkista saunaa. Ne ovat kaikki hyvin persoonallisia, omanäköisiänsä. Tampere ja Pirkanmaa hakevat Euroopan unionin vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi. Pirkanmaalaisen haun ytimessä on saunakulttuuri.

Urkin Piilopirtin savu- ja taidesauna (talvisin myös jääsauna) edustavat historiallisia saunoja. Niihin liittyy maineikkaat ystävykset urheiluvaikuttaja, kauppaneuvos Kalle Kaihari ja presidentti Urho Kekkonen.

Urkin Piilopirtti on taiteellistanut koko toimintaympäristönsä. Taidesaunan löylyhuoneen lämmössä saa nauttia luontoaiheisesta freskosta.

Piilopirtti kertoo lähitulevaisuudessa tämän kesän taidenäyttelystään ja kesäkonsertistaan. Tämänkertaisen taidenäyttelyn aiheena on kuvataiden ja muotoilu yhdistettynä musiikkiin, tekniikkaan matematiikkaan ja arkkitehtuuriin.