Sanomalehtiin ja televisioon luotetaan koronauutisoinnissa

Suomalaiset kokevat saavansa televisiosta ja sanomalehdistä tärkeimmät ja luotettavimmat tiedot koronaviruksen vaikutuksista yhteiskuntaan ja omaan elämäänsä.

Asia selviää Sanomalehtien liiton IROResearchilta tilaamasta tutkimuksesta, joka tehtiin maalis-huhtikuun vaihteessa.

Suomalaisista 79 prosenttia pitää televisiokanavia tai niiden verkkopalveluja tärkeimpänä ja 72 prosenttia luotettavimpana tiedonlähteenä koronauutisoinnissa. Toiselle sijalle sijoittuvat painetut tai digitaaliset sanomalehdet, joita pitää tärkeimpinä 71 prosenttia ja luotettavimpina 60 prosenttia suomalaisista.

Kolmanneksi tärkeimmiksi koetaan radiokanavat tai niiden verkkopalvelut (30 prosenttia). Luotettavuuden osalta kolmanneksi sijoittuivat viranomaisten verkkosivut, kuten thl.fi ja valtioneuvosto.fi. Näistä luotettavinta tietoa kokee saavansa 40 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä.

Nuorten aikuisten ylivoimaisesti tärkein tiedonlähde koronaan liittyen ovat digitaaliset tai painetut sanomalehdet. Suomalaisista 18–24-vuotiaista kaksi kolmesta (67 prosenttia) pitää digitaalisia tai painettuja sanomalehtiä tärkeimpinä koronauutisten lähteinä ja luotettavimpina 61 prosenttia. Toiselle sijalle tärkeydessä sijoittuivat televisiokanavat tai niiden verkkopalvelut (52 %) ja kolmanneksi sosiaalinen media (40 %). Luotettavuudessa sanomalehtien jälkeen kakkoseksi sijoittuvat viranomaisten verkkosivut (56 %) ja kolmanneksi televisio (53 %).

Kaikista aikuisista sosiaalisen median (Facebook, YouTube, Twitter ja Instagram) nimeää tärkeäksi koronauutisoinnin lähteeksi joka viides, 18–24-vuotiaista neljä kymmenestä. Sosiaalista mediaa ei kuitenkaan juuri kukaan pidä luotettavana tiedonlähteenä koronauutisoinnissa.

Joka neljäs 18 vuotta täyttänyt suomalainen pitää koronauutisoinnin määrää aivan liiallisena ja joka kolmas jonkin verran liiallisena omiin tarpeisiinsa. Koronauutisoinnin määrän sopivaksi tai erittäin sopivaksi arvioi 37 prosenttia suomalaisista.

Eniten koronauutisilla kyllästettyjä ovat 18–34-vuotiaat suomalaiset. Heistä noin 70 prosenttia kokee, että koronauutisointia on ollut ainakin jonkin verran liikaa heidän tarpeisiinsa nähden. Yli 65-vuotiaista puolet kokee saaneensa liikaa koronauutisia, toinen puoli sopivasti tai erittäin sopivasti.

– Television merkitys vanhemmalle väestönosalle ja sanomalehtien merkitys nuoremmalle väestönosalle on kiistaton sekä tärkeydessä että luotettavuudessa. Ministerien pitämiä tiedotustilaisuuksia seurataan reaaliaikaisesti monen median kautta. Se mitä nähdään televisiossa ja digitaalisissa uutismedioissa, on hetken päästä analysoituna uutismedian verkkosivuilla ja painetussa lehdessä. Tutkimuksen tuloksista on nähtävissä, että kotimainen uutismedia on hoitanut tärkeää tehtäväänsä koronatilanteessa luotettavasti, Sanomalehtien Liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen kommentoi.

– Vaikka jonkin asteista kyllästymistä koronauutisten määrään on havaittavissa, kaikkien ihmisten elämään suuresti vaikuttavan asian edessä on varmasti parempi, että uutisia on liikaa kuin liian vähän, Kirjonen lisää.