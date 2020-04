Koronaepidemia on saanut huijarit liikkeelle. Poliisin tietoon on tullut erilaisia tapauksia, joissa huijarit ovat hyödyntäneet koronaan liittyviä pelkoja etenkin Uudellamaalla. Huijarien kohteena ovat olleet erityisesti iäkkäämmät ihmiset.

Poliisin tietoon tulleissa rikoksissa huijarit ovat tehneet muun muassa ”koronatarkastuksia”, tarjonneet ruokapalveluita tai esiintyneet terveysviranomaisina. Uudellamaalla poliisin tiedossa on ainakin kolme tekoa, joissa uhrien kotiin on menty asentamaan koronasuodattimia ja samalla anastettu käteistä, kultakelloja ja kultakoruja.

– Kehotamme nyt kansalaisia valppauteen ja suhtautumaan terveellä epäluulolla, mikäli oven taakse ilmaantuu ihmisiä, jotka tarjoavat apuaan tai asiantuntemustaan korona-asioihin liittyen. Painotamme poliisista, että poliisit eivät tarjoa minkäänlaisia palveluja asunnon tarkastuksiin liittyen tai tee mitään koronatarkastuksia ovelta ovelle, kertoo rikoskomisario Simo Kauppinen Itä-Uudenmaan poliisista.

Poliisi pyytää kiinnittämään erityistä huomiota myös tietoverkoissa tapahtuviin huijauksiin. Netissä on ollut viime aikoina esimerkiksi erilaisten olemattomien tuotteiden myyntiä ja toimituksiin liittyviä huijauksia, joita saatetaan nyt tehdä hyödyntäen koronavirustilanteen aiheuttamia tarpeita.

Rikosylikomisario Kari Siivo Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta muistuttaakin, että edellä mainittujen lisäksi erilaisia palveluita ja tuotteita saattaa tulla myös verkkokaupoissa myytäviksi. Tuotteiden laadusta ja alkuperästä on hyvä varmistua etukäteen.

– Lisäksi koronan varjolla perustetuilla sivustoilla pyritään aktiivisesti levittämään haittaohjelmia. Nyt on siis tärkeää varmistua siitä, että etsii tietoa koronasta tunnetuilta viranomaisten ja median sivustoilta, eikä harhaudu klikkailemalla väärille poluille, varoittaa Poliisin kyberrikostorjuntakeskuksen päällikkö Mikko Rauhamaa Keskusrikospoliisista.

Tiedossa on myös tapauksia, joissa on esiinnytty terveysviranomaisina. Liikkeellä on myös epäilyjä herättäviä sähköposteja, joita ei tule avata tai niissä olevia linkkejä klikata. Yleinen hyvä muistisääntö on se, että jos jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, usein näin myös on.

Poliisi muistuttaakin, että läheisten olisi nyt hyvä soittaa ja keskustella aiheesta iäkkäämpien sukulaisten kanssa ja varoittaa mahdollisista koronahuijareista. Huijausyrityksistä, pienistäkin, kannattaa aina ilmoittaa poliisille.