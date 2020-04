Ylöjärvellä ja Nokialla on avattu lukuisia 5G-tukiasemia.

DNA:n 5G-verkko on laajentunut Tampereella ja Tampereen seudulla. Tällä hetkellä 5G-palvelut ovat saatavilla Tampereen keskustan lisäksi Tampereen Hyhkyssä, Lielahdessa, Lentävänniemellä, Epilässä, Hatanpäässä, Kaakinmaalla, Kalkussa, Kyttälässä, Tammelassa ja Tampellassa. Lisäksi Ylöjärvelle ja Nokialle on avattu 5G-yhteydet.

– 5G-verkon rakentaminen on edennyt suunnitellusti, ja DNA laajentaa 5G-verkkoa ripeästi myös muille alueille Tampereen seudulla. Samalla alueen 4G-verkkoa vahvistetaan ja valmistellaan tulevaisuuden tarpeisiin. Vallitseva poikkeustilanne on kasvattanut matkaviestinverkkojemme liikennettä, ja päivisin tapahtuva datankäyttö on suurempaa kuin koskaan aiemmin. Verkkomme kestää kuitenkin hyvin päiväaikana tapahtuneen kuormituksen kasvun, koska mitoitukset on tehty illan kiiretuntien mukaan, DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari kertoo.