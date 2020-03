Suomen klassisen musiikin huipuista koostuva Uusi Helsinki -jousikvartetti ja nuorten lupausten ILOA-kvartetti konsertoivat sunnuntaina 8.3. klo 15 kaupungintalon Ylöjärvi-salissa. Liput konserttiin maksavat kymmenen euroa.

Uusi Helsinki -kvartetti on palkittu jousikvartetti, jossa soittavat Petri Aarnio ja Taija Angervo, viulu, Ilari Angervo, alttoviulu, sekä Tuomas Lehto, sello. Petri Aarnio on Radion Sinfoniaorkesterin (RSO) konserttimestari, Taija Angervo on RSO:n 2. konserttimestari, Ilari Angervo RSO:n alttoviulun äänenjohtaja ja Tuomas Lehto RSO:n 1. soolosellisti.

ILOA-kvartetti on uusimman sukupolven jousikvartetti. He saavat säännöllisesti opetusta muun muassa Uusi Helsinki -kvartetin Petri Aarniolta sekä Tuomas Lehdolta ja ovat suorittaneet mestarikursseja muun muassa Levon Chilingirianin johdolla. ILOA-kvartetissa soittavat Iidamari Ahonen ja Laura Kukkonen, viulu, Ada Koivukangas, alttoviulu sekä Oona Koivukangas, sello.

Konsertti avaa Ylöjärven kaupungin kulttuuripalveluiden järjestämän perinteikkään Salin klassiset -konserttisarjan kevätkauden 2020.

Konsertin ohjelma:

Prokofjevin jousikvarteton nro 1 op. 50 h-molli

ILOA-kvartetti

Mendelssohn jousioktetto Es-duuri op. 20

ILOA-kvartetti ja Uusi Helsinki-kvartetti

Sisäänkäynti Ylöjärven kaupungintalon Ylöjärvi-saliin D-ovesta, Kuruntie 14. Kymmenen euron hintaisia lippuja saa ovelta käteisellä. Vuoden 2020 toinen Salin klassiset -konsertti järjestetään sunnuntaina 26.4. klo 15. Tuolloin esiintymässä on pianisti Kirill Kozlovski.