Huolestunut lukija Esko Morikka otti yhteyttä Ylöjärven Uutisiin varoittaakseen hengenvaarallisista leikeistä.

Morikka kertoo nähneensä luistelijoita Keijärven jäällä, vaikka järvet eivät ole päässeet jäätymään pitkien pakkasjaksojen puuttuessa.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan turvalliseen liikkumiseen jäällä tarvitaan vähintään kymmenen senttimetriä teräsjäätä.

– Keijärvenjäälle meno on ehdottomasti kielletty. Vesi on nyt korkealla ja sen seurauksena sinne on syntynyt petollisia virtauspaikkoja. Niihin kehittyi ohut peite viime viikon kahtena pakkasyönä.

Sään jatkuessa lauhana Morikka kehottaakin kaikkia pysymään poissa järvenjäiltä.

Lue myös: Jäät ovat vielä todella heikkoja, muistuttaa Pirkanmaan Pelastuslaitos – Tiedätkö miten toimia, jos jää pettää?