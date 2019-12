Raplamaalainen yrittäjä Valdur Tilk, 45, elää puusta. Käsityöläinen on suunnitellut ja valmistanut jo vuosikymmenien ajan koriste- ja käyttöesineitä tammesta, pihlajasta, omenapuusta, katajasta, tervalepästä, saarnista sekä jalavasta. Musta tammi on kädentaitajan suuri toiveiden täyttymys. Mestari muistuttaa Virossa viljeltävästä sanonnasta: jokaisen miehen on itse kyettävä tekemään lapset ja puulusikat.

Valdur Tilkin silmissä on tähtikirkas loiste, kun puulle ja käsityölle elämänsä omistanut virolaismies ihastelee materiaalejaan ja esittelee suunnittelemiaan sekä valmistamiaan uniikkeja tuotteita.

– Meillä on täällä Virossa sellainen sanonta, että jokaisen miehen on kyettävä itse tekemään lapset ja kattilakunnalleen puulusikat.

Tilk lunastaa kansallisen haasteen. Hänellä on vaimonsa kanssa neljä perillistä. Perheenpää pitää kotijoukkonsa ruokailuvälineissä ja valmistaa niitä elannokseen niin kotimarkkinoille kuin vientiin.

Kädentaitaja kunnioittaa perinteisiä käsityötapoja ja kehittää moderneja metodeja. Hänen mielestään kaikki puulajit ovat niin hienoja ja arvokkaita luonnonmateriaaleja, että ne on käytettävä hyväksi viimeistä lastua ja lankun pätkää myöten.

Raamikkaan miehen lastanmuotoisissa kämmenissä syntyy pahkoista, lankuista ja laudoista keittiötarvikkeita, koruja, solkia, nappeja, kampoja sekä saapasrenkejä.

– Palastakaan puusta ei saa tärvellä tai laittaa hukkaan, Tilk korostaa.

Lapsesta saakka puiden maailmassa

Puutyöt ovat kiehtoneet Valdur Tilkiä siitä lähtien, kun lasten puukko on pysynyt hänen käsissään.

Olemukseltaan silmiinpistävän rauhallinen, vaatimaton ja harkitsevainen Tilk kuulee tuon tuosta tuotteidensa vuolasta ihastelua ja kehumista.

– Kiinnostus puuhun ja kyky työstää sitä ovat hyvin sisäsyntyisiä. Innostun jokaisesta kohdalleni tulevasta puusta. Näen oitis ja keksin heti, mihin kyseinen pahka, pölli tai lankku on paras raaka-aine. Jokainen puu on uniikki.

– Silmäilen puun ominaispiirteitä, kuten värejä, muotoja, kasvun tuomia luonnonoikkuja, oksia, vuosilustoja. Puu haastaa minut! Tavoitteeni on saada jokaiselle puulle paras mahdollinen uusi elämä.

Iän myötä Tilkin työkalut ja -metodit ovat kehittyneet. Hän ja Martin Bristol omistavat Puupank Oü -nimisen yrityksen, joka on tunnettu brändi Virossa. Puuverstas työllistää kymmenkunta kädentaitajaa, jotka ovat toiveammateissaan puunkesyttäjinä. Tiimissä on sekä miehiä että naisia.

– Työntekijöillämme on samanlaiset arvot kuin minullakin. Tahdomme pitää virolaisen käsityökulttuurin vireänä ja korkeatasoisena. Rakastamme ja kunnioitamme materiaalejamme. Valmistamme käytännöllisiä ja kauniita tuotteita. Arvostamme osaamistamme – sen on hengittävä niin sievästä pihlajasta sorvatusta napista kuin suurikokoisesta tammisesta leikkuulaudasta.

Puusta on pidettävä huolta

Käsityöläinen Valdur Tilkin puurakkaus ulottuu metsiin, raaka-aineen hankintaan sekä varastointiin asti.

Tilk kuvailee kotimaansa metsävaroja suorastaan runollisin sanakääntein. Hänen mielestään metsät ovat vihreää kultaa.

– Hyvin myönteistä on, että monet ihmiset tarjoavat meille puuharvinaisuuksiaan. Kun maanomistajien mannuilla kaatuu jokin vanha tai muilta ominaisuuksiltaan erikoinen puu, he haluavat toimittaa sen meille jatkojalostettavaksi. Kansalaisten aktiivisuus on kiitettävää.

Tilkin työpajalla on runsaat ja monipuoliset puuvarastot. Puuta on aina käyttövalmiina noin tuhat kuutiometriä.

– Koivua, loimukoivua, visakoivua, tammea, pihlajaa, omenapuuta, katajaa, leppää, tervaleppää, saarnia ja jalavaa, mestari luettelee.

Tilk pitää aarteenaan mustaa tammea. Se on tavallista tammea, joka on maannut jokimudassa vähintään 300 vuoden ajan. Puu on muuttunut mustaksi jokiveden rautapitoisuuden johdosta.

– Kilohinnaltaan musta tammi on yksi arvokkaimmista puuraaka-aineista. Se on mielenkiintoinen, ainutlaatuinen materiaali.

– Mustan tammen käsitteleminen ja työstäminen vaatii kärsivällisyyttä ja erittäin teräviä työkaluja.

Raaka-aineketju omissa käsissä

Puulle omistautunut Valdur Tilk pitää erittäin tärkeänä, että hänellä on koko puunhankintaketju omissa näpeissään.

– Kun saatavilla on puuharvinaisuuksia, on toimittava ripeästi. Kun myrsky tai jokin muu luonnonkatastrofi kaataa harvinaisen puun, on meidän oltava heti liikkeellä. Satojen vuosien ikäiset puut kiinnostavat hyvin paljon myös ulkomaalaisia raaka-ainehankkijoita.

Mestarilla on oma saha, jossa tukit ja pöllit sahataan sopiviksi laudoiksi, lankuiksi tai parruiksi.

– Puun kuivattaminen on pikkutarkkaa ja vaativaa työtä. Se on tehtävä suurella huolella.

– Varastojen on oltava kunnossa, jotta puuta on kaikkea mahdollista tarvetta varten.

Viro tunnetaan katajistaan. Tilkin katse on Länsi-Viron katajikoissa.

Aina arvonsa ja suosionsa tiukasti säilyttävä tammi tulee pääosin Tilkin kotimaakunnasta Raplamaalta. Sen tammimetsät ovat maankuuluja.

Tilk arvostaa Viron maaperällä kasvaneita puita.

Ihmisystävällinen materiaali

Ihmiskunta arvostaa jälleen metsiä hyvänolon ja terveyden lähteinä.

Monipuolista puuverstasta pyörittävä Valdur Tilk on imenyt jo äidinmaidossa ymmärryksensä puun ihmisystävällisyydestä.

Käsistään taitava mestari toistaa kerta toisensa jälkeen, ettei maailmassa oikeastaan ole sellaista asiaa, johon puu ei olisi paras mahdollinen raaka-aine.

Tilkin mielestä keittiö on vakuuttava esimerkki paikasta, jossa puusta valmistetuilla käyttöesineillä päästään erittäin pitkälle.

– Puusta valmistetut välineet voiveitsestä paistinlastaan tai vispilään ovat kauniita, kestäviä ja käytännöllisiä. Ne on helppo puhdistaa.

Tilkin mukaan maailmassa on väärälleen asti tavaroita, jotka eivät ole ihmisystävällisiä.

– Minulle merkityksellinen asia on ihmisen suhde luonnollisiin materiaaleihin ja ylipäänsä luontoon.

Tilk korostaa puuesineillä olevan 2020-luvun maailmassa tärkeä tehtävä.

– Puusta valmistetut esineet tuovat luontevalla tavalla puun ihmisten elämänpiiriin. Metsistä erkaantuneet ihmiset palaavat juurilleen.

Tilk on myös maaseudun puolestapuhuja. Hän suree kehitystä, jossa Viron hedelmälliset maaseudut tyhjenevät asukkaista.

– Kansallisesti on suorastaan epäinhimillistä, että suuri osa väestöstä pakkautuu muutamiin kaupunkeihin.

– Minun sieluni on maaseudulla. Juuri puut ovat minulle side maahan ja monipuoliseen luontoon.

Puulla menee nyt hyvin

– Puulla menee juuri nyt niin hyvin kuin vain voin toivoa, Valdur Tilk kiteyttää.

Puusta joka lähtöön tuotteita suoltava osaaja iloitsee siitä, että käsityöläisyys on arvostettu ammatti hänen kotimaassaan.

– Esimerkiksi puuesineet ovat tärkeä tulonlähde. Matkailijat ostavat kiitettävän paljon virolaisia puuvalmisteita.

– Erityisen myönteistä on, että eri puolilla maailmaa, kuten Amerikassa, on kauppoja, jotka haluavat tarjota asiakkailleen virolaisia puutuotteita.

Tilk korostaa ilmastotalkoiden ja kestävien arvojen vaalimisen satavan puualan laariin.

– Muun muassa näinkin arkinen käyttötavara kuin leikkuulauta on merkittävä artikkeli. Olen suunnitellut ja valmistanut poikkeuksellisen laajan sortimentin leikkuulautoja, jotta varmasti asiakkaat löytävät mieluisen tuotteen jokaiseen kotiin ja kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Valmistamiaan lastoja esitellessään Tilk huomauttaa, että puiset lastat eivät naarmuta eivätkä riko astioita.

– Olen hankkinut elantoni puusta jo 28 vuoden ajan. Kolme vuosikymmentä on opettanut paljon puusta ja sen käyttömahdollisuuksista. Haluan olla puun puolestapuhuja.

Tilk vie virolaista käsityötä maailmalle eri puolilla maapalloa pidettävillä messuilla. Hiljan mies esitteli puutuoteperhettään Italiassa Torinossa kansainvälisillä messuilla.

– Siellä messukävijät ihastelivat puusta valmistettuja mortteleita sekä pyöreitä leikkuulautoja. Eri aikakaudet nostavat eri esineitä ja niiden muotoja muotiin. Pidän arvokkaana sitä, että maailman puutrendit kantautuvat minun korviini.

Tilk sanoo suomalaisten ostavan runsaasti hänen verstaansa tuotteita. Määristä päätellen Puupank Oü:n valmistamia tuotteita on varmasti liki jokaisessa suomalaisessa huushollissa.

– Erityisesti norjalaiset ja saksalaiset suosivat puuta ja meidän tuotteitamme.

Lusikka syntyy puukon ja taltan avulla

Valdur Tilk palaa lusikkaan, joka virolaisen perinteen mukaan olisi synnyttävä jokaiselta mieheltä.

Tuotannossa onkin runsas määrä erikokoisia lusikoita, kauhoja ja ottimia.

– Peruslusikan valmistamisessa tarvitaan puukkoa ja talttaa. Hyvä lusikka on käteen sopiva ja suunmukainen, Tilk kuvailee.

Ihmiset ihmettelevät, miten monta litraa vetävät kupit ja kulhot tehdään.

– Niiden valmistamisessa on tunnistettava pahkan tai muun käytettävän puumateriaan erikoislaatu. Muoto ja käyttötarkoitus ohjaavat käsityöläistä hänen luomisvimmassaan.

Käsityöläinen esittelee onnellisena tekemiään soppa- ja seljankakuksia.

Tilkin mukaan puuesineiden valttina on, että niiden hinnat pysyvät kohtuullisina.

– Materiaalilla on hintalappunsa ja käsityöllä on arvonsa, mutta puutuotteiden hinnat eivät kuitenkaan karkaa kohtuuttomiksi. Korostan aina hinnan ja laadun tasapainoa.

Nappikauppa ei ole vähäpätöistä

Jäännösmateriaaleista valmistetaan lopuksi nappeja ja solkia.

– Nappikauppa ei ole vähäpätöistä. Kaikkihan nappeja tarvitsevat.

Puupank Oü:n myymälöissä asiakkaat sormeilevatkin mielellään erikokoisia ja -muotoisia puunappeja. Koristenapit ovat erittäin suosittuja.

– Pellavapaidat ja villapaidat on vanhastaan somistettu erilaisilla napeilla.

Tilk muistuttaa pihlajan olevan virolaisille pyhä puu.

– Täällä jokaisessa pihassa pitäisi olla vähintään yksi pihlaja. Pihlajat hivelevät kansamme sielua. Uskomme, että juuri pihlajat pitävät pahat loitolla.

– Kansallispuumme on tammi. Pidämme sitä vahvuuden, pitkäikäisyyden ja arvokkuuden symbolina. Tamm on myös meidän yleisin sukunimemme.