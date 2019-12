Joulu lähestyy Sauriossa ja vieläpä ensimmäinen Kulttuuriosuuskunta Saurion merkeissä.

Talolla on siivoiltu ja laitettu paikkoja kuntoon aktiivisella talkooporukalla. Talkoolaisia tarvitaan jatkossakin, sillä vielä on paljon tehtävää siihen visioon, mikä kulttuuriosuuskunnalla on Saurion suhteen. Eli uudetkin talkoolaiset otetaan mielellään vastaan.

Ylöjärven Taideyhdistys on erityisen kiitollinen siitä, että sillä on nyt mahdollisuus järjestää yhdistyksen puitteissa toimintaa omissa sekä yhteisissä tiloissa. Ensi vuodelle on siis jo kurssejakin suunnitteilla.

Nyt on ensin joulumyyjäiset, missä kädentaidot ovat luonnollisesti pääosassa. Sieltä löytyy taidetta, käsitöitä, herkkuja…

Ovet aukeavat itsenäisyyspäivänä ja kutsuvat viikon ajan ihmisiä tutustumaan taloon, myyjäistuotteisiin sekä viihtymään kahvin tai glögin äärellä.

Toivomme myös yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita tulemaan paikalle keskustelemaan tai esittämään ideoita. Samalla voi tutustua Ylöjärvi-seuran tuotekauppaan, mikä on tiistaisin ja lauantaisin auki. Järjestöpalstalta löytyvät tarkemmat kellonajat. Ihanaa joulunaikaa kaikille ja tervetuloa!

Jaana Pärssinen