16-vuotias Jami Salminen on ollut kateissa 30.9.2019 lähtien.

Jami on ottanut välillä yhteyttä äitiinsä, mutta häntä ei ole tavoitettu.

Jami on 165 senttimetriä pitkä, ja hänellä on kuvan mukaisesti tummat hiukset. Jami on Valkeakoskelta, mutta voi oleskella missä tahansa Pirkanmaalla.

Mikäli Jami tavataan jossain, pyydetään asiasta ilmoittamaan hätäkeskuksen numeroon 112.

Muista vihjeistä voi ilmoittaa numeroon 0295 445 888 tai sähköpostilla vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi.