Ylöjärven työttömyysaste painui lokakuussa jo 5,8 prosenttin. Kuukautta aiemmin työttömiä työnhakijoita työvoimasta oli 5,9 prosenttia. Työttömyys on vähentynyt Ylöjärvellä kolme prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Lokakuussa Ylöjärvellä on 908 työtöntä työnhakijaa. Kuukautta aiemmin heitä oli 933. Vuosi sitten vastaavaan aikaan työttömiä oli 940.

Ylöjärven työttömyysaste on Pirkanmaan viidenneksi alhaisin. Vielä paremmat luvut saavuttivat Punkalaidun (5,3), Juupajoki (5,5), Pirkkala (5,5) ja Vesilahti (5,6). Korkeinta työttömyys Pirkanmaalla on Tampereella, jossa työttömyysaste on 10,5 prosenttia. Tampereella työttömien määrä kasvoi 598 henkilöllä.

Ylöjärvellä työttömistä miehiä on 475 ja naisia 433. Pitkäaikaistyöttömiä on 193.Pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt syyskuusta ennallaan.

Koko Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden lukumäärä on kasvanut 4,9 prosenttia viime vuoden lokakuuhun verrattuna. Uusia avoimia työpaikkoja oli kuitenkin lähes 900 kappaletta enemmän kuin vuotta aiemmin, eli kaikkiaan 6 479 kappaletta.

Työttömiä työnhakijoita Pirkanmaalla oli nyt lokakuussa 21 163 henkilöä. Kasvua vuositasolla on 992 henkilöä.

Pirkanmaan työttömyysaste oli lokakuussa 8,7 prosenttia. Vastaavasti koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 8,6 prosenttia.

Kunnista viidessä oli alle 6 prosentin työttömyysaste ja alle seitsemän prosentin työttömyysasteeseen päästiin lisäksi kuudessa kunnassa. Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat helpottuneet.