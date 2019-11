Ylöjärveläiseltä laulaja-lauluntekijältä ilmestyy pop-versio klassisesta joulukappaleesta: ”Laulun aihe on ikuinen vuosikymmenestä toiseen”

En etsi valtaa, loistoa on suomalaisten joululaulujen ehdoton klassikko, mutta kuinka moni tietää, että sama mestarikaksikko – kansallissäveltäjä Sibelius ja klassikkorunoilija Topelius – on tehnyt muitakin joululauluja?

Ylöjärveläinen Maria Lappi on laulaja-lauluntekijä ja ammattimuusikko, joka julkaisee 1. joulukuuta tunnelmallisen pop-version klassisesta joululaulusta Jo joutuu ilta.

Laulu on yksi viidestä Sibeliuksen säveltämästä joululaulusta, joista yhteensä neljä on sävelletty juuri Topeliuksen kirjoittamaan runoon.

– Halusin tehdä teoksesta tulkinnan, jonka kautta sen kaunis sisältö välittyy helposti tämän päivän kuulijoille, Lappi kertoo.

– Hyvät laulut eivät vanhene vaan taipuvat moneen. Laulun aihekin on ikuinen vuosikymmenestä toiseen: mistä löytyy joulurauha?

Kaksi vuotta sitten Ylöjärvelle muuttanut Lappi on koulutukseltaan pop/jazz-muusikko. Hän on toiminut muun muassa laulunopettajana ja on yksi kotimaisen hengellisen populaarimusiikin suosituimmista artisteista.

Jo joutuu ilta jatkaa sarjaa Lapin klassisten joululaulujen pop-tulkinnoista. Viime vuonna Lappi julkaisi omat versionsa kappaleista Taas seimelle Herrani ja Rauhaa, vain rauhaa.

– On kiehtovaa yhdistää kaksi itselle rakasta musiikkikulttuuria. Musiikkiopistossa kasvoin klassisen musiikin parissa, ja minulle on luontaista poimia klassisesta musiikista teoksia käyttöön omalla tyylilläni. Joululauluista löytyy helmiä, jotka sopivat hyvin tähän tarkoitukseen, Lappi toteaa.