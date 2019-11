Ne tärkeimmät oikeudet

Tänään vietetään lapsen oikeuksien päivää. Ja tämä viikko on lapsen oikeuksien viikko. Tämän päivän ja tämän viikon tavoitteena on lisätä Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista. Viikon teemana on lapsen oikeus olla oma itsensä.

Lapsia suojaavat kaikki ihmisoikeussopimukset, joten ihmisoikeudet kuuluvat siis vähintään yhtä paljon lapsille kuin aikuisille. Lisäksi lapsia suojaa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus. Esimerkiksi velvoite lapsen edun ensisijaiseen harkintaan sekä oikeus lepoon ja leikkiin ovat oikeuksia, jotka on turvattu erityisesti lapsille. Silti tiedämme, että mikään sopimus ei ole varmuus turvasta. Siksi sopimuksia pitää jatkuvasti vaalia ja niistä pitää muistuttaa.

Ylöjärvelläkin on koko ajan syytä tarkastella lasten ja nuorten tilannetta. Viime aikoina on huomattu, että esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöt ovat yleistyneet ja mielenterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Näitä palveluita jonottaa moni lapsi ja nuori.

Viimeksi kaupungin talousarviokeskustelun yhteydessä puitiin mahdollisuutta kahden psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamisesta kouluterveydenhoitoon. Ajatus ja suunnitelma on hyvä, ja toivottavasti toteutukseen ja rekrytointiin saadaan vauhtia. Tällaisissa asioissa ei ole lainkaan aikaa hukattavaksi.

Pitää muistaa, että lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa myös kuntia ja muita toimijoita, joille valtio jakaa tehtäviään.

Pidetään lapsistamme huolta.