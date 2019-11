Perjantain lukupaketti kertoo, mistä tällä viikolla puhuttiin: Verotietoja, jättikokoinen hauki, valkoiset muistutuslaput haudoilla…

Perjantain lukupaketti on täällä taas! Alta näet kootusti, mitä juttuja suosittelemme lukemaan menneeltä viikolta.

Viikko alkoi verotietojen julkaisulla. Jutuistamme näet kattavasti, mitä tienasivat Ylöjärven yritysjohtajat, apteekkarit, ravintoloitsijat ja tunnetut henkilöt. Verojuttuja pääset lukemaan tästä.

No nyt on vokaleella kokoa! Tuomo Into nappasi verkkoonsa Keijärvestä jättikokoisen hauen, jonka mitat olivat 13 kiloa ja 110 settimetriä. Jutun vonkaleesta pääset lukemaan tästä.

Ylöjärven seurakunnan hautausmaille on ilmestynyt viime vuodesta asti valkoisia kylttejä, jotka ilmottavat haudan hallinta-aikojen päättymisestä. Miksi kyltit ärsyttävät Aurejärvellä ja miksi kylttejä laitetaan myös veteraanien haudoille? Juttuihin pääset tästä ja tästä.

Taidemaalari Janne Kaitala on elänyt nuoruutensa Vuorentaustassa, jonka metsässä olevassa Ilotaloksi vihityssä hökkelimajassa hän viihtyi tirkistellen Jalluja, Rattoja sekä Kalleja. Nyt Kaitala on tehnyt paluun Ylöjärvelle Vanhaan Räikkään, jossa on käynnissä hänen taidenäyttelynsä Paluu Ankkalinnaan. Lue juttu tästä.

Uusin podcastimme julkaistaan perjantaina klo 20. Tällä kertaa aiheena on paljon puhuttava ja Suomessa vähän tunnettu sairaus ME/CFS, joka tunnetaan paremmin kroonisena väsymysoireyhtymänä. Sairauden luonteesta, hoitomahdollisuuksista ja sen ongelmista keskustelevat toimittaja Vilma Kaura, keuhkosairauksien erikoislääkäri, dosentti ja unilääketieteen erikoispäteevyydellä varustettu Olli Polo ja 28-vuotias ylöjärvelässyntyinen Heidi Möttönen, joka on sairastanut kroonista väsymysoreyhtymää vuodesta 2011. Podcastin pääset kuuntelemaan klo 20 alkaen tästä.