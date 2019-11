Uplakersin taitoluistelujaosto järjestää historiansa ensimmäiset muodostelmaluistelukilpailut

Uplakers järjestää taitoluistelujaostonsa historian ensimmäiset muodostelmaluistelukilpailut. Kyseessä on kansallisten sarjojen noviisien ja junioreiden Uplakers Synchro -kutsukilpailut, joihin osallistuu lähes 350 luistelijaa.

Kisat järjestetään Nokian jäähallissa isänpäivänä 10. marraskuuta. Ensimmäinen joukkue luistelee jäälle kello 11.30.

Muodostelmaluistelu on taitoluistelun joukkuelaji ja Suomi on sen historiassa maailman menestyneimpiä maita. Muodostelmaluistelussa joukkue esittää eri elementtejä ja kuvioita mahdollisimman tarkasti ja samanaikaisesti musiikin tahtiin.

Laji on lähtöisin Yhdysvalloista ja Suomeen se on tullut 1980-luvulla. Suomessa laji on saavuttanut suuren suosion. Kilpailevia joukkueita on Suomessa 178 ja sarjoja eri tasoille ja eri ikäryhmille. Maailmanlaajuisesta suosiosta puolestaan kertoo se, että muodostelmaluistelua on haettu jo Oolympialajiksi. Menestyneimpiin maihin Suomen lisäksi kuuluvat tällä hetkellä taitoluistelun mahtimaat Venäjä ja Kanada.

Nokialle saapuu isänpäivänä yhteensä viisitoista joukkuetta kannattajineen ympäri Suomen. Suurimmissa joukkueissa luistelijoita voi olla jopa 30, mutta jäällä heitä sääntöjen mukaan voi olla tasosta riippuen 12–24 luistelijaa kerrallaan.

Uplakers Taitoluistelun joukkueita on kilpailussa mukana kaksi. Noviisisarjassa luistelee Shiny Lakers ja junioreissa Spicy Lakers. Shiny Lakersissa luistelee tällä hetkellä 21 10–15–vuotiasta tyttöä ja Spicy Lakersissa 17 13–18–vuotiasta tyttöä.

Lisäksi seurasta löytyy uusille muodostelmaluistelun aluille tarkoitettu tulokasjoukkue Tiny Lakers, joka esiintyy Nokialla ennen palkintojenjakoa. Uplakersissa on myös aikuisempaan menoon suunnattu Misty Lakers -joukkue. Isänpäivän kilpailussa Pirkanmaata edustaa vielä molempien sarjojen osalta joukkueet Tapparan Taitoluistelusta.

Muodostelmaluistelua pidetään yleisesti varsin mukaansatempaavana lajina. Vahvasti tietyn teeman ympärille rakennetut vauhdikkaat ohjelmat ja näyttävät asut sekä joukkueiden riemukkaat kannustushuudot tuovat kilpailutilanteeseen paljon showmaisia ja viihdyttäviä elementtejä.

Laji on näyttävä ja sitä on hieno seurata, vaikka ei tietäisikään kaikkea sen haastavista teknisistä vaatimuksista. Parasta kuitenkin on se, että joukkueet kannustavat ja tsemppaavat myös toinen toisiaan. Luvassa on siis positiivista tyttöenergiaa parhaimmillaan.

JANETTE HINKKA ja MARJUT KUUSIJOENSUU-PRUSI