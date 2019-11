Minun mielestä suurin osa nuorista käyttää päihteitä tai on nuoruudessa testannut. Koulussani osa nuorista käyttää nuuskaa, tupakkaa tai alkoholia. Koulujen, kauppojen ja jäähallien seinillä on nuuskaa ja ulkona on tupakantumppeja. Tupakantumpeista tulee vielä lisäksi turhaa roskaa.

Nuoriso pilaa terveytensä sillä, että käyttää päihteitä. Päihteet ovat terveydelle haitallisia, niin miksi nuoriso käyttää niitä, kun tietää että ne ovat haitallisia terveydelle.

Päihteistä ei saa mitään hyvää, päinvastoin. Mielestäni nuorisolla voi olla hauskaa ilman alkoholiakin. Ei aina tarvitse alkoholia, että olisi hauskaa ja vielä kun päihteisiin jää koukkuun ja on vaikea lopettaa päihteiden käyttöä. Mielestäni nuoriso voisi olla käyttämättä päihteitä. Koulussa opettajat voisivat olla tarkempia, ettei nuoriso käytä päihteitä.

Emmi Immonen

Ylöjärven Yhtenäiskoulu, 8B