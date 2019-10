Kausi-influenssarokotukset ovat käynnistymässä Ylöjärvellä. Terveyskioskilla rokotukset ovat jo alkaneet, ja pääterveysasemalla rokotuksia annetaan 5.11.-19.12. tiistaisin ja torstaisin.

Kurun terveysasemalla ja Viljakkalan lähipalvelupisteessä sekä kaupungin neuvoloissa rokotukset käynnistyvät marraskuun puolivälissä.

Maksuton kausi-influenssarokotus annetaan asetuksen mukaan vuosittain niille, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä.

Maksuttoman kausi-influenssarokotuksen saavat kaikki 65 vuotta täyttäneet, kaikki 6 kuukauden – 6 vuoden ikäiset lapset, raskaana olevat sekä sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat.

Ilmaisen rokotteen saavat myös vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri, varusmiespalveluksensa aloittavat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä lääkehuollon henkilöstö.

Muille kuin kohderyhmiin kuuluville rokotus on maksullinen ja edellyttää, että rokote hankitaan itse etukäteen apteekin kautta.

Influenssakaudella 2019-2020 kansallisessa rokotusohjelmassa käytetään VaxigripTetra-rokotetta kaikenikäisille 6 kuukauden iästä alkaen ja Fluenz Tetra -nenäsumuterokotetta 24 kuukauden – 6 vuoden ikäisille. Maailman terveysjärjestö WHO valitsee vuosittain rokotteeseen ne viruskannat, jotka todennäköisimmin aiheuttavat influenssaa.

Aikuisten rokotusajat:

Terveyskeskus (pääterveysasema): Omahoitajalla ilman ajanvarausta, ilmoittautuminen oman palvelupiirin toimistossa tiistaina ja torstaina kello 12-13 ajalla 5.11.-19.12.

Terveyskioski (Kauppakeskus Elo): Rokotteiden saatavuuden mukaan kioskin aukioloaikoina (lukuun ottamatta taukoa kello 12-13. Kioski on kokonaan kiinni 6.-7.12. ja 21.12.-1.1. Rokotukseen on tultava viimeistään puoli tuntia ennen sulkemisaikaa. Kioskilla rokotetaan myös lapsia sekä raskaana olevia.

Kioski on avoinna ma-to kello 9-18, pe kello 9-16 ja la kello 10-15.

Kurun terveysasema:

Rokotusajat ovat seuraavat: ke 13.11. kello 14-15.30, to 21.11. kello 14-17, ke 4.12. kello 14-15.30, to 12.12. kello 14-15.30.

Viljakkalan lähipalvelupiste:

Rokotusajat ovat seuraavat: ti 19.11. kello 13-17 ja ti 17.12. kello 13-17.

Lasten, odottavien äitien ja heidän perheidensä rokotusajat:

Asuntilan neuvolassa ovat seuraavat: ma 18.11. kello 14.15-17.30 ja ma 16.12. kello 8-10.30.

Keskustan neuvolassa: to 14.11. kello 14-18, ke 20.11. kello 14-18, to 12.12. kello 14-18 ja ke 18.12. kello 14-18.

Kurun neuvolassa: ke 13.11. kello 14-15.30, to 21.11. kello 14-17, ke 4.12. kello 14-15.30 ja to 12.12. kello 14-15.30.

Metsäkylän neuvolassa: ma 18.11. kello 13-18 ja ma 16.12. kello 13-17.30.

Siivikkalan neuvolassa: ke 20.11. kello 14-17.30 ja ke 18.12. kello 14-17.30:

Viljakkalan neuvolassa: ti 19.11. kello 13-17 ja ti 17.12. kello 13-17.

Rokotuksella voi käydä myös terveyskioskilla Kauppakeskus Elossa.