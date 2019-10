Kaupunginjohtaja talousarvioesityksen mukaan Ylöjärven tuliveroprosentti laskee 0,25 prosenttiyksikköä 20,25 prosenttiin. Vakansseja on luvassa lisää etenkin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä perusopetukseen.

Kaupunginjohtajan talousarviossa kiinteistövero säilyy ennallaan. Investointeihin on varattu 13,2 miljoonaa euroa ja lainamäärä on 91,2 miljoonaa euroa eli 2 716 euroa asukasta kohden. Tilikauden ylijäämäksi on laskettu 1,2 miljoonaa euroa. Ensi vuodelle Ylöjärvelle ennakoidaan 300 asukkaan väestönkasvua.

Talousarvioesitys sisältää 42,3 uutta vakanssi. Näistä sosiaali- ja terveydenhuoltoon olisi tulossa 26 uutta vakanssia ja perusopetukseen 11 vakanssia.

Elokuun alussa on tarkoitus perustaa nuorten intensiiviyksikkö, jossa hoidetaan 12-19-vuotiaiden päihde- ja mielenterveysongelmia. Väestön ikääntyminen huomioidaan lisäämällä kotihoidon vakansseja sekä kasvattamalla asumispalveluiden ostoja. Kouluterveydenhuoltoa vahvistetaan kahdella psykiatrisella sairaanhoitajalla.

Myös oppimisen tietotekniikkaan panostetaan hankkimalla oppilaille porrastetusti Chromebook-laitteita.

Kulttuuripuolella jatketaan Ylöjärvi 150 -juhlavuoden aikana lanseerattuja tapahtumia eli Loiste-valofestivaalia sekä Mökkirokkia. Liikuntaseurojen avustuksia lisätään. Lisäksi lasten ja nuorten liikuntaan panostetaan liikuntakoordinaattorin vakanssilla.

Asuntotuotannon painopisteenä on edelleen keskustan asuinkerrostalorakentaminen. Omakotitalotontteja on suunniteltu luovutettavaksi yhteensä 43 Siivikkalasta, Siltatien alueelta ja Viljakkalasta. Yritystonttien rakentaminen tulee keskittymään Heinikon sekä Kolmenkulman alueille.

Kaupunginhallitus tekee talousarvioehdotuksensa kaupunginvaltuustolle ensi maanantaina. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 4. marraskuuta.