Teivo: Kriterium-karsintojen lähtölistat julkaistiin – samassa lähdössä Ilveksen ja Tapparan hevoset

Teivon raviradalla tiistaina 24. syyskuuta juostavien Kriterium-karsintojen lähtölistat on julkaistu. Lämminveristen karsinnoissa on mukana viisi Raviliiga-hevosta. Luvassa on paikalliskamppailun makua, sillä kotiradan Ilveksen Rehab ja Tapparan Marschall Match osuivat samaan lähtöön.

HIFK:n Mascate Match sekä Kärppien Mercedes Match jahtaavat finaalipaikkaa samassa lähdössä. Lisäksi Rehabin ja Marschall Matchin kanssa samassa erässä kilpailee Jukurien Tingaling.

Lämminveristen karsintoja järjestetään yhteensä viisi, joista jokaisesta kaksi parasta pääsee finaaliin. Lisäksi finaalipaikan lunastaa karsintojen kaksi nopeimmalla ajalla kolmossijan napannutta.

Suomenhevosille järjestetään puolestaan kaksi karsintaa, joista kummastakin kuusi ensimmäistä etenee finaaliin. Suomenhevosten karsintoihin osallistuvat muun muassa ikäluokan hallitsija Parvelan Retu ja hyvin menestynyt tamma Suven Sametti.

Kriterium-karsinnat järjestetään Tampereella Teivon raviradalla tiistaina 24. syyskuuta ja finaali lauantaina 5. lokakuuta 2019.

Hurraa, ajatteli Jonna Irri

Raviliiga Tapparan omistama ja Tuija Irrin valmentama Marschall Match sai Kriterium-karsintaan lähtöradan numero kolme. Hevosta ohjastaa Hannu Torvinen.

Sastamalalaisen ammattiravivalmentaja Tuija Irrin tallissa työskentelevä Jonna Irri huusi mielessään hurraa-huutoja karsinnan lähtölistan nähdessään, sillä lähtörata on hyvä. Hän toteaa, että Kriterium on suuri kilpailu suomalaisessa raviurheilussa niin statukseltaan kuin palkintosummaltaankin.

– Olit sitten hevosen kasvattaja, valmentaja tai hoitaja, kuka tahansa sen taustatiimistä, tämä on se kisa, jonka haluat voittaa, Jonna Irri sanoo.

– Kriterium on totta kai Sheriffin kolmivuotiskauden päätähtäin, ja etenkin sen vuoksi, että kyseessä on meille kotiradan kilpailu. Finaaliin koetetaan kyllä kovasti, se on selvää. Hienoa, että saatiin tosi hyvä lähtöpaikka karsintoihin.

Irrit valitsivat hevosen hevoshuutokaupasta syksyllä 2017. Marschall Match on juossut urallaan kymmenen starttia, joista se on voittanut puolet.

Kaikki Raviliiga-hevoset on jaettu 1000 osuuteen, ja suurimmasta osasta joukkueita on vielä osuuksia jäljellä. Marschall Matchilla on tällä hetkellä jo reilusti yli 700 omistajaa.

Jonna Irri on seurannut tarkasti myös muiden saman ikäluokan hevosten otteita kilparadoilla.

– Tätä ikäluokkaa leimaa mielestäni erityisesti se, että mukana on tosi kovia tammoja, kärkenä tietysti Raviliiga HIFK:n Mascate Match. Usein oriit ja ruunat ovat vähän edellä tammoja, mutta tässä ikäluokassa on useita hyviä tammoja.

Retu on kärkinimi

Oriveteläisen Petri Laineen valmentama ja osaomistama Parvelan Retu on nelivuotiaiden suomenhevosten kärkinimi. Laine käytti hevosen Teivossa hiitillä lähtölistojen julkaisupäivänä tiistaina ja sai ilokseen todeta, että hevonen tuntui normaalilta itseltään.

Parvelan Retu voitti puolitoista viikkoa sitten Oulussa järjestetyn suomenhevosten Oulu Express -kilpailun ja ennen Kriteriumin karsintoja sillä on allaan jopa kahdeksan voiton putki. Kyseessä on kiistatta yksi aikansa lahjakkaimmista suomenhevosista.

Myös Parvelan Retu kiihdyttää Kriterium-karsinnassa auton takaa matkaan radalta kolme. Laine toteaa, että vastus on tälläkin kertaa voitettavissa, mutta ravikilpailuissa kaikki on mahdollista. Suosikin asemasta valmentaja ei ota paineita.

– No, ehkä ennen Ouluun lähtöä tuli nukuttua yö hieman tavallista huonommin, mutta ei sen kummempaa, Petri Laine hymyilee.

Hän kertoo, että Parvelan Retu on tuntunut alusta asti lupaavalta, eikä sen uralle ole osunut takapakkeja. Luonteeltaan Retu on valmentajan mukaan kotona kuin ihmisen mieli, mutta ravipaikalla sillä on virtaa liiaksikin. Sen vuoksi Retun matkassa kilpailuissa kulkee perheen poni, jonka seuralla on oriille rauhoittava vaikutus.

Laine sanoo, että Parvelan Retun arkirutiinit rullaavat ennen karsintoja normaaliin tapaan.

– Se on valjaissa joka toinen päivä. Sitten on lihashuoltoa ja muuta palautumista, hän sanoo.

Myös Parvelan Retua ohjastaa Hannu Torvinen, joka on ajanut oriin uran kaikki startit.

Mikä Kriterium?

Kriterium on ennakkomaksullinen klassinen ikäluokkakilpailu 3-vuotiaille lämminverisille sekä 4-vuotiaille suomenhevosille.

Ennakkomaksullisella kilpailulla tarkoitetaan sitä, että hevosten omistajat ovat kerryttäneet kilpailun kokonaispottia etukäteen osallistumismaksuilla, joilla hevosille lunastetaan osallistumisoikeus.

Kriteriumilla on pitkät perinteet. Lämminveristen kilpailu on järjestetty Teivossa vuodesta 1972 alkaen ja suomenhevosten kilpailu vuodesta 1975 alkaen. Tänä vuonna lämminveristen ykköspalkinto on 112 500 euroa ja suomenhevosten 57 000 euroa.

Lämminveristen kilpailumatka on 2600 metriä ja suomenhevosten kilpailumatka on 2100 metriä. Hevoset lähetetään matkaan autolähetyksellä, eli ne kiihdyttävät lähtöauton siivekkeiden takaa.

Karsinnat järjestetään Teivossa tiistaina 24. syyskuuta kello 18 alkaen ja finaali lauantaina 5. lokakuuta kello 14 alkaen.