Presidentti myönsi Dynasetin Reijo Karppiselle yrittäjäneuvoksen arvonimen

Presidentti Sauli Niinistön Karppiselle myöntämä arvonimi perustuu pitkälti tämän ansiokkaaseen elämätyöhön yrittäjänä ja tuotekehittäjänä mutta myös vaikuttajan rooliin, jossa hän on toiminut erilaisissa yhdistyksissä ja yhteisöissä. Arvonimianomuksen takana olivat eri teollisuusyritysten ja yrittäjäjärjestöjen vaikuttajat.

Reijo Karppinen on Dynaset-tuoteperheen keksijä ja yrityksen perustaja. Karppinen on sinnikkäästi luonut uusille teknologiainnovaatioille markkinat niin koti- kuin ulkomaillakin.

Dynasetista on yli 30-vuotisen taipaleen varrella kehittynyt alansa johtava yritys, joka toimii ympäri teollistuneen maailman. Yrityksen ja Karppisen kunniakkaasta matkasta kertovat lukuisat huomionosoitukset niin yrittäjyyden, innovatiivisuuden kuin kasvuyrittäjyyden saralta.

Vietiä yli 70 maahan, työllistää yli sata henkeä

Karppisen tie yrittäjänä alkoi vuonna 1986 omassa autotallissa. Perustettuaan Dynaset Oy:n, aiemmin hydrauliikkasuunnittelijana toiminut autoinsinööri kehitti laajan tuoteperheen työkoneisiin integroitavia hydraulilaitteita.

Jo yrityksen alkuvaiheessa oli selvää, että yritys tähtäisi kansainvälisille markkinoille. Uusille, uraauurtaville tuotteille oli kuitenkin rakennettava markkinat omatoimisesti.

Rohkeudella, periksiantamattomuudella ja suoraviivaisella lähestymistavalla hän sai luotua markkinat uusille innovaatioille kaikille mantereille, Japaniin asti.

Tänä päivänä Dynaset vie tuotteitaan yli 70 maahan ja työllistää Ylöjärvellä yli 100 henkeä. Lisäksi yrityksellä on laaja kansainvälinen jälleenmyyntiverkosto.

Vakaan talouspohjan omaavan perheyrityksen liikevaihto on kasvanut n. 20% vuosivauhdilla. Dynaset Oy:n ohella Karppinen on perustanut myyntiyhtiöt USA:n Texasiin, Kiinan Hangzhouhun ja Venäjän Pietariin viennin edistämiseksi. Karppinen on perustanut yritykset omatoimisesti ilman konsultointiapua.

